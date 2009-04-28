TRT Euronews'a ortak olacak

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) Euronews SA adlı uluslararası yayın kuruluşuna ortak olmasını öngören kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Kararnamenin ekinde yer alan ilgili kararda, "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, uluslararası Türkçe yayıncılığın geliştirilmesi ve Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine katkı sağlamak amacıyla bir uluslararası yayın kuruluşu olan Euronews SA adlı ortaklığa sınırlı sorumlu ortak olarak katılabilir" denildi.



Kararda, ortaklık ana sözleşmesi çerçevesinde doğrudan ya da dolaylı olarak TRT'nin etkinliğini artırabilecek unsurlar dikkate alınarak, yüzde 16 oranını geçmemek üzere TRT'nin ortaklık payının yönetim kurulu tarafından belirlenebileceği bildirildi.

