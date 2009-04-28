T24 LogoT24 Logo
Gündem

TRT Euronews'a ortak olacak

TRT'nin Euronews SA adlı yayın kuruluşuna ortak olmasını öngören karar bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

28 Nisan 2009 03:00

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) Euronews SA adlı uluslararası yayın kuruluşuna ortak olmasını öngören kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararnamenin ekinde yer alan ilgili kararda, "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, uluslararası Türkçe yayıncılığın geliştirilmesi ve Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine katkı sağlamak amacıyla bir uluslararası yayın kuruluşu olan Euronews SA adlı ortaklığa sınırlı sorumlu ortak olarak katılabilir" denildi.

Kararda, ortaklık ana sözleşmesi çerçevesinde doğrudan ya da dolaylı olarak TRT'nin etkinliğini artırabilecek unsurlar dikkate alınarak, yüzde 16 oranını geçmemek üzere TRT'nin ortaklık payının yönetim kurulu tarafından belirlenebileceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24