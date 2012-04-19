TRT ekranında program sürerken dekolte kıyafet değiştirildi!

TRT Müzik kanalında yayınlanan “Radyo Günleri” adlı programa straples elbiseyle çıkan Nevra Günay Tosun'a Ankara'dan ''dekolte sansürü'' gelince program esnasında üstünü değiştirmek zorunda kaldı.

Yaşanan olayların ardından program sunucusu Murat Can Canbay “kıyafetin kopçası kopmuştu” dedi. Fırat Kozok’un Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberi şöyle:

Radyo Günleri programının 27 Mart tarihli yayınında solistler TRT İzmir Radyosu sanatçısı Nevra Günay Tosun ile Alpaslan Karaibrahimoğlu, TRT’nin emekli ses sanatçılarından Tijen Kaptanoğlu’nu konuk etti. Tosun’un üzerinde mavi straples (askısız, kolları açık ve etek boyu diz üstünde) bir giysi bulunuyordu. Ancak iddialara göre bu sırada Ankara’dan rejiye bir telefon geldi ve Tosun’un bu kıyafetiyle programa devam etmemesi istendi. Bunun üzerine sunucu programın nostalji bölümünün anonsunu yaparak bant yayınına girdi. Bu sırada kırmızı bir kıyafet giyen, üzerine de bir şal alan Tosun’un bu kıyafeti de uygun bulunmadı. Tüm bu süreçte program Alpaslan Karaibrahimoğlu’nun söylediği şarkılar ve Tijen Kaptanoğlu sohbeti ile sürdü. Tosun, sonunda siyah tayt pantolon, uzun siyah bir bluz ve fular taktıktan sonra programa döndü. Olayın çarpıcı tarafı ise Tosun’un yeni kıyafetlerinin Tijen Kaptanoğlu’nun kızı, davetli Ceren Başkan’ınkilerle aynı olmasıydı. Tosun, programın sonuna kadar diğer şarkılarını bu kıyafetle okudu.

TRT yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, “ Bu durum sanatçının kendi tercihidir. Yayın sırasında çeşitli aksaklıklar çıkabilir” dedi.