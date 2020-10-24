TRT ekranında Erdoğan konuşurken "ööööööiiiiiilllll" yazısı belirdi, soruşturma başlatıldı

TRT Haber’de Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması aktarılırken ekranda “Öööööööiiiiiillllll” şeklinde bir ifade yer aldı. TRT, yaptığı açıklamada soruşturma başlatıldığını duyurdu.

TRT Haber’de dün gece yayınlanan 'Gece Bakışı' programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması aktarılırken ekranda beliren yazı dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamalara yer verilirken, Erdoğan’ın pandemiye yönelik yaptığı açıklamalar sırasında ekranda “Öööööööiiiiiillllll” şeklinde bir ifade yer aldı.