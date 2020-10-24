TRT ekranında Erdoğan konuşurken "ööööööiiiiiilllll" yazısı belirdi, soruşturma başlatıldı

TRT Haber’de Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması aktarılırken ekranda “Öööööööiiiiiillllll” şeklinde bir ifade yer aldı. TRT, yaptığı açıklamada soruşturma başlatıldığını duyurdu.
TRT Haber’de dün gece yayınlanan 'Gece Bakışı' programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması aktarılırken ekranda beliren yazı dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamalara yer verilirken, Erdoğan’ın pandemiye yönelik yaptığı açıklamalar sırasında ekranda “Öööööööiiiiiillllll” şeklinde bir ifade yer aldı.
TRT, yazıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek şunları kaydetti: "TRT Haber kanalımızda yayınlanan Gece Bakışı programında kabulü mümkün olmayan bir şekilde anlamsız harf blokları ekrana yansıtılmıştır. Yaşanan olayın nedeni, olayda sorumluğu olan personelin tespiti ve gerekli idari cezanın belirlenmesi için hızlıca bir soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu soruşturma ile ilgili tüm gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır."