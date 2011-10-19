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TRT ekibi kaza yaptı: 3 yaralı BİTLİS (A.A)

19 Ekim 2011 19:29

-TRT ekibi kaza yaptı: 3 yaralı BİTLİS (A.A) - 19.10.2011 - Bitlis-Tatvan karayolunda meydana gelen trafik kazasında, 3 TRT personeli yaralandı.   TRT ekibini taşıyan Faruk Salık yönetimindeki araç, Bitlis-Tatvan karayolunun 15. kilometresinde, kar yağışı nedeniyle şarampole yuvarlandı.  Kazada, sürücü ile TRT muhabiri Selahattin Fidan ve kameraman Ali Haydar Kalabalık yaralandı.  Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.  Diyarbakır'dan gelen TRT ekibinin, Bitlis'in Güroymak ilçesindeki hain saldırıda şehit olan polis memurlarının cenaze törenini takip ettikten sonra Hakkari'nin Çukurca ilçesine doğru yola çıktığı öğrenildi.

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