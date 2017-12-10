TRT dizisinde tepki çeken ifadeler: Osmanlı'yı kendi evlatları, bizim için yıkacak

TRT'de yayınlanan "Payitaht Abdülhamid" dizisinin önceki akşam yayınlanan bölümünde kullanılan ifadeler, izleyicilerin tepkisine neden oldu.

Dizinin 17. bölümünde, “Osmanlı düşmanı” olarak betimlenen iki karakter arasındaki geçen konuşmada Emanuel Karasu isimli karakter, "Osmanlı'yı kendi evlatları bizim için yıkacak, merak etme. Onlar peygamberlerin izini takipten vazgeçsin, kitaplarını kapatsın, tarihlerinden utansın, Batı'nın kuyruğuna takılsın, imamlarının ipleri papazların ve hahamların ellerine geçsin de gör bak ben onlara neler yaptırıyorum" dedi.

Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu ifadenin "imalı" olduğunu savunarak tepki gösterdi.