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TRT dizinin yeni bölümlerini makasladı mı?

İsrail ile Türkiye arasında diplomatik krize neden olan TRT 1'in 'Ayrılık' dizisinin yeni bölümünde ekrana gelen bir uyarı dikkati çekti.

21 Ekim 2009 03:00

İsrail ile Türkiye arasında diplomatik krize neden olan TRT 1'in 'Ayrılık' dizisinin yeni bölümünde ekrana gelen bir uyarı dikkati çekti.

Dün akşam tüm gözler, geçen hafta TRT 1'de yayımlanan ve İsrail'in yüzlerce Filistinliyi katlettiği Gazze işgalini anlatan "Ayrılık" dizisinin yeni bölümündeydi.

Herkes merakla İsrail'in baskıları karşısında dizinin yayından kaldırılıp kaldırılmayacağını merakla beklerken, dizinin yeni bölümü ekranlara geldi.

Ancak dizinin başında ekranda yer alan uyarı dikkatleri çekti. Uyarıda, "Bu dizideki olaylar ve kişiler hayal mahsulü olup gerçek olaylan ve kişilerle ilgisi yoktur" yazısı yer aldı.

TRT yeni bölümü makasladı

Ayrıca TRT'nin dizinin yeni bölümünü makasladığı iddia edildi.

Habertürk'e konuşan yapıcı Selçuk Çobanoğlu, dün gece yayınlanan bölümde bazı savaş sahnelerinin kesildiğini açıkladı. Çobanoğlu, 'Biz diziyi çektiğimiz gibi verdik, yayın aşamasında insiyatif TRT'nindir' diye konuştu.

Yönetmen Onur Tan da dizide bazı sahnelerin makaslandığını doğruladı.

Çıkarılan bölümü

Birinici bölümde çocuklarının katlediğildiğini gören Filistinli aile, ikinci bölümde İsrail kontrol noktasına gidip intikam almak istiyor. Buna karşılık İsrailli askerler de Filistinlilere müdahale ediyor ve silahlı çatışma çıkıyor. Bu ve benzeri bir kaç sahne TRT denetiminden geçmedi.

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