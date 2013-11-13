TRT dev bütçeyle İngilizce haber kanalı kuruyor

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), 50'inci yılına girerken en büyük projesini hayata geçirmeyi planlıyor.

TRT, son yıllarda başlattığı yabancı dilde yayın stratejisini bir adım öteye taşıyarak, uluslararası alanda İngilizce yayın yapacak bir haber kanalı kurmak için harekete geçti.

The Wall Street Journal Türkiye’den Kerim Karakaya’nın haberine göre TRT Genel Müdür İbrahim Şahin, BBC ve El Cezire televizyonlarını örnek alarak kurulması planlanan kanal için çalışmalara başladı.

Son haftalarda birçok medya kuruluşunun üst düzey yöneticileri ile bir araya gelen Şahin, uluslararası alanda yayın yapacak kanala ilişkin projesini anlatırken, medya yöneticileri ile görüş alışverişinde bulundu.

Şahin, yapılan görüşmelerde yeni kurulması planlanan kanal için ilk etapta 250 milyon dolar bütçe ayıracaklarını açıkladı.

Gezi olayları mı etkili oldu?

Konuya ilişkin olarak The Wall Street Journal'a bilgi veren TRT Basın Müşaviri Birol Uzunay, İngilizce 24 saat yayın yapacak kanalı 2014'ün ikinci yarısında yayına sokmayı planladıklarını belirterek, "Bu TRT tarihinin en büyük projesi olacak" dedi. Uzunay, Türkiye'nin son yıllarda dünyaya kendini anlatma ihtiyacının arttığını kaydederek, "Dünyaya kendimizi sadece Türkçe yayın yaparak anlatamayız. Birçok ülkenin İngilizce yayın yapan kanalı var. Türkiye'de bu çerçevede bu kanalı kuracak" değerlendirmesinde bulundu.

Uzunay, kurulması planlanan haber kanalının dünyada 30 ülkede ofis açacağını ve birçok ülkede temsilcilik kurulacağı bilgisini verdi. Temsilcilik kurulacak ülke ve bölgeler arasında ABD, Avrupa, G.Amerika, Afrika'nın olacağı vurgulandı.

Gezi olaylarının kanalın kurulmasında önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Haziran ayında patlak veren Gezi olayları sonrasında, hükümet kendini dış dünyaya anlatmada zorlanmış ve özellikle uluslararası medyada olayların veriliş şekli hükümet üyelerinden tepki çekmişti.

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