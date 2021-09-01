TRT'den İzmir Marşı sansürü iddiasına açıklama

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Polonya karşısında İzmir Marşı ile zafer sevinci yaşadığı anların yayınlanmamasına ilişkin açıklama yapan TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Zahid Sobacı, İzmir Marşı’na sansür uygulandığı iddiasını reddetti.

Maçın Bulgaristan’da oynandığı için görüntünün Bulgaristan’daki yayıncı kuruluştan geldiğine dikkati çeken Sobacı, "Görüntüler TRT’ye iletilmiş ve herhangi bir kesintiye uğramadan TRT ekranlarına yansıtılmıştır” dedi. Format gereği her maç sonrasında olduğu gibi Türkiye-Polonya maçı sonrasında da yayıncı kuruluş ekrana maça ilişkin detaylı grafikleri yansıttığını ifade eden Sobacı, “Grafiklerin ekrana getirilmesi sırasında İzmir Marşı da alt ses olarak ekrana yansımıştır” ifadesini kullandı.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve değerlerimiz hepimizin ortak paydasıdır ve kimsenin tekelinde değildir” denilen açıklamada, iddiaların mesnetsiz olduğu ifadelerine yer verildi.

Sobacı tarafından yapılan yazılı açıklamanın tamamı şöyle: