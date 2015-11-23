TRT Çocuk kanalına reklam alınmayacak

TRT Genel Müdürü Şenol Göka, bundan böyle TRT'nin çocuk kanalına reklam alınmayacağını belirterek, "TRT Kurumu, bundan sonraki reklam pazarlamalarında çocuk kanalına neye mal olursa olsun reklam almayacak" dedi.

Hürriyet'in haberine göre, TRT tarafından düzenlenen "4. Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı"nın açılışında konuşan

Şenol Göka, çocukların ticari faaliyetlerin konusu olmaktan çıkarılması gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Onun için inşallah şu ana kadar böyle değildi ama bundan sonra böyle olacak, TRT'yi çocuk kanalında reklam almayan bir yayıncı olarak göreceksiniz. Çocuk kanalına hiçbir şekilde, hatta kitap ve en faydalı bilgilerin reklamını bile almadan, yani bir bakıma çocukları bütün ticari, gelir getirici veya kazanç sağlayıcı faaliyetlerden uzak tutmak ve onları bu düşünceden kendi hayallerine biraz itelemek gerekiyor. O yüzden TRT Kurumu, bundan sonraki reklam pazarlamalarında çocuk kanalına reklam almayacak. Neye mal olursa olsun. Dolayısıyla da çocukları aileleriyle olmaya teşvik edebilirsek, sosyal yardımlaşmaya birazcık iteleyebilirsek, sokağa çıkarabilirsek, ticari faaliyetlerden uzak tutup, uluslararası ölçekte de birazcık olandan bitenden, diğer çocuklardan haberdar edecek şekilde donatabilirsek sanırım işi büyük ölçüde halletmiş olacağız. En azından bundan sonraki sorunların çözümüne kolay bir adım atmış olacağız."