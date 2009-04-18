TRT, CHP'li Kart'a dava açacak

TRT'nin, CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'a, "mesnetsiz açıklamalarından dolayı" dava açacağı bildirildi.



TRT'den yapılan açıklamada, Kart'ın, dün bir basın toplantısı düzenleyerek, "TRT'de yandaş kadrolaşma" yapıldığını iddia ettiği anımsatıldı.



TRT yönetiminin konuyu hukuki alana taşıyacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"41 yıllık televizyon tarihimizin en büyük atılımlarını en az personelle yapan ve TRT tarihinin en az personel alan yönetimlerinden birini, mesnetsiz ifadelerle karalayan Atilla Kart, yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltmıştır.



TRT'ye İbrahim Şahin döneminde iddia edilen rakamlarda eleman alınmamıştır. Yine sağ medyadan alındığı iddia edilen 22 kişi, işe alındığı iddia edilen rakamın yüzde 3'üdür.



Yine birkaç Amasyalı çalışanımızın ismini kamuoyuna açıklayan Kart, 'hemşehri kadrolaşmasından' bahsederken, 7 bin kişilik çalışanımız içinde bahsettiği Amasyalı çalışan sayımızın binde bir olduğunu unutmamalıdır.



22 sözleşmeli çalışanımızın adını vererek kimlik baskısı yapan Kart, TRT'ye sağ basından alınan kişileri öz geçmişleriyle yazıp hedef gösterirken, NTV, TV8, FOX TV, Kanal D, ATV, Sabah, Flaş TV, CNN gibi basın kuruluşlarından gelenleri görmezden gelmesi oldukça manidardır.



Demokrasi ve hukuk alanında her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı Türkiye'de insanları emekleri için sınıflayanlar, hukuk önünde bunun açıklamasını yapacaklardır."

