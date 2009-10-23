TRT çareyi bandrol satmakta buldu

23 Ekim 2009 03:00
|
TRT'nin bandrol ücreti tarifesi
|
|
Ürün
|
Uygulanacak oran (%)
|
- Radyo veya TV yayınlarını almaya yarayan cep telefonları
|
8.0
|
- Üzerinde radyo ve/veya TV veya bu yayınları almaya yarayan navigasyon cihazı olan;
|
- Kara taşıtları
|
0,8
|
- Hava ve deniz taşıtları
|
0,01
|
- Radyolu ve/veya TV'li ışıldak
|
8.0
|
- Radyolu ve/veya TV'li saat
|
8.0
|
- Radyolu kulaklık
|
8.0
|
- Radyolu fotoğraf makinesi
|
8.0
|
- Radyolu adımsayar
|
8.0
|
- Radyolu kalemler
|
8.0
|
- Radyo ve/veya TV'li banyo sistemleri
|
8.0
|
- Radyo/TV yayını alabilen navigasyon cihazları
|
8.0
|
- Radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları
|
8.0
|
- Radyo ve/veya TV eklentili buzdolapları
|
8.0
|
- İnternet radyo cihazları
|
8.0
|
- DVD-VCD player ve benzerleri
|
8.0
|
- Radyo veya TV yayınları almaya yarayan set-up box cihazı
|
16.0
|
- FM tuner kartı
|
16.0
|
- TV tuner kartı
|
16.0
|
- MP3/MP4 çalar ve benzerleri
|
16.0
|
- Her türlü uydu alıcısı
|
16.0
|
- Ev sinema sistemleri
|
16.0
|
- Bunların dışında yayınları almaya yarayan cihazlar
|
8.0
|
Kurumun 2008 mali performansı
|
Tanımı
|
Tutar (milyon TL)
|
Gelirleri
|
1.015
|
Giderleri
|
829
|
Bütçe fazlası
|
186
|
TRT'nin yıllara göre gelirleri (milyon TL)
|
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
İlan-reklam
|
60.1
|
43.9
|
38.7
|
36.9
|
29.7
|
Bandrol
|
102.9
|
176.9
|
183.2
|
194.1
|
244.5
|
Enerji payı
|
226.8
|
250.5
|
303.9
|
334.7
|
454.2
|
Diğer
|
106.3
|
72.9
|
128.4
|
111.2
|
287.1
|
Toplam
|
496.4
|
544.4
|
654.3
|
676.9
|
1.015.6
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