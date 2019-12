TRT çareyi bandrol satmakta buldu

TRT, üzerine radyo veya TV alıcısı eklenen her türlü elektronik ürüne bandrol satarak, kendisine yeni gelir kaynağı yaratacak.



Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), kanal sayısını artırıp masraflarını fazlalaştırınca; daha çok gelir sağlamak için kendisine yeni gelir sağlama yolu buldu. TRT, üzerine radyo veya TV alıcısı eklenen her türlü elektronik ürüne bandrol satarak, kendisine yeni gelir kaynağı yaratacak. TRT eskiden sadece radyo ve televizyon satışlarından bandrol geliri sağlıyordu.Referans'ın haberine göre, TRT'nin bandrol ücreti alacağı ürünler arasında TV yayınlarına imkân tanıyan 3G'li telefonlar, üzerinde radyo bulunan normal cep telefonları, radyolu kondüsyon aleti, radyolu banyo seti, radyolu kalem, TV tuner kartı, MP3-MP4 cihazlar, uydu alıcıları, set up box'lar, radyolu adımsayarlar bile bulunuyor.

Radyo ve TV alıcısına sahip ürünleri imal ve ithal edenlerden bugüne kadar ürün başına ortalama 3.68 kuruş bandrol tahsil eden TRT, artık ürün matrahı üzerinden yüzde 8 oranında bandrol ücreti alacak. Eskiden ürünün üstündeki alıcının bedeline dayalı olarak alınan bandrol ücreti, artık ürün bedelinin tamamından ödenmesi gerekecek. Bu durum birçok ürüne zam olarak yansıyacak ve nihai fatura vatandaşa kesilecek.

Birçok firmayla mahkemelik oldu





TRT, temmuz ayında yayınlanan Torba Kanun'a eklettiği bir değişiklikle; radyo ve TV alıcısına sahip ürünleri üreten ve ithal edenlerden bandrol ücretinin tahsil yönteminde değişikliğe gitti. İmalatçılara satış faturasındaki ÖTV tutarı hariç, ithal edenler ise Gümrük Giriş Beyannamesindeki ÖTV hariç olmak üzere matrah üzerinden bir defaya mahsus bandrol ücreti alınmasına yönelik düzenleme yaptı. Yani artık değerlendirmede ürün bedeli esas alınacak. 17 Ekim tarihinde de bir Bakanlar Kurulu kararnamesi yayınlanarak; bandrol ücretinin hangi ürüne göre, hangi oranda alınacağı yeniden belirlendi. Eskiden imalatçı ve ithalatçı, kendisinin beyan ettiği matrah üzerinden yüzde 16 oranında bandrol ücreti ödemekle yükümlüydü. TRT yetkililerine göre bu sistem işlemedi. Birçok imalatçı veya ithalatçının daha düşük matrah göstererek bandrol ücretinden kaçma yoluna gitti. Maliye de soruna çözüm bulamayınca, TRT'nin birçok şirketle bu nedenle mahkemelik olduğu öğrenildi.

Bunun önüne geçmek için de oranlar 17 Ekim'de genellikle yüzde 8'e çekildi; ancak artık matrah beyan zorunluluğu geldiği için, ödemeden kaçan olamayacak.

Uygulama geriye doğru işleyecek





TRT yetkililerine göre, bu tip durumların önüne geçmek için kendi gelirlerine hâkim olmak şart. Bu nedenle yakın bir zamanda Gümrük Müsteşarlığı ile bir protokol imzalanacağı ve firmaların faturalarının denetlenmesi yetkisinin TRT'ye de verileceği öğrenildi. TRT, beyan edilen matrah ile faturada yer alan matrah arasında bir fark görürse düzeltilmesini isteyecek. Öte yandan, bu konuda ileride Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile de işbirliği yapılacak. İthal edilen her cihaz için IMEI numarası verildiği için, cihazların takibini TRT de yapacak. Böylece bandrol ücretinden hiçbir telefoncu kaçamayacak. İlk düzenleme temmuz ayında yapıldığı için,kararname de geriye doğru işleyecek. 3 Temmuz tarihi itibariyle ödenen bandrol ücretleri gözden geçirilecek. Yeni sisteme göre az ödeme yapanlar TRT'ye borçlu çıkacak.

MOBİSAD yargıya gidiyor