“TRT, çalışanlarının sosyal medya hesaplarını takip mi ediyor?"

TRT Belgesel kanalında Komşu Ülke Ortadoğu programını hazırlayıp sunan Elif Ural, Karaman’daki çocuklara tecavüz vakasıyla ilgili olarak dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun “Buna bir kere rastlanmış olması, hizmetleriyle ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz” demesi üzerine Twitter’dan eleştirel mesajlar yazdı. Gazeteci Elif Ural’da twitter hesabından, “Pardon, kaç kere olması gerekiyordu sayın bakan?” yazınca TRT yönetimi durumdan vazife çıkarıp Elif Ural’ın işine son verdi.

Bu twitler üzerine, TRT yönetimi tarafından Ural'ın işine son verildiği gibi eski bölümlerden görüntülerinin sildirilmesi için talimat gönderdi.

“Çocuk tecavüzcüsünü eleştirmek suç mu?”

Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a ‘Çocuk tecavüzünü eleştirmek suç mudur?’ sorusunu yöneltti.

Yarkadaş, önergesinde; “Gazeteci Elif Ural’ın çocuklara tecavüz olayını eleştirmesi işine son verme gerekçesi midir? Bu karar kim ya da kimler tarafından alınmıştır? TRT’de çalışanların sosyal medya hesaplarını takip amacıyla özel bir birim mi oluşturmuştur?” diye sordu.