TRT, Baykal ve CHP’ye tazminat ödeyecek

TRT, Tuncay Güney’in katıldığı yayın için CHP ve Genel Başkan Deniz Baykal’a 10’ar bin lira tazminat ödeyecek.



CHP ve Genel Başkanı Deniz Baykal, Tuncay Güney'in konuk olarak katıldığı "Büyüteç" programında, "Gerçek dışı hakaret ve iftiralarda bulunulduğu, parti tüzel kişiliğine ve kişilik haklarına saldırıldığı" iddiasıyla açılan davada TRT'nin her bir davacı için 10 bin TL olmak üzere toplam 20 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi.



Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, CHP ve Baykal'ın avukatı İlsu Çatak ile TRT'nin avukatı Ender Cenk Aydın katıldı.



Avukat Çatak, daha önceki iddialarını tekrarlayarak, davanın kabul edilmesini talep etti.



Avukat Aydın ise davanın reddine karar verilmesini istedi.



Yargıç Mahmut Ülgey, davanın kısmen kabul edildiğini belirterek, TRT'nin yasal faiziyle birlikte her bir davacı için 10 bin TL olmak üzere toplam 20 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildiğini açıkladı.



Karar, temyiz süreci tamamlandıkta sonra kesinleşecek.



Davanın dilekçesinde, 14 Ocak 2009 tarihinde TRT-2'de yayımlanan "Büyüteç" programına Tuncay Güney'in konuk olarak katıldığı anımsatılmıştı. Dilekçede, söz konusu programda, Güney'in "CHP ve Baykal'a yönelik hakaret ve itham dolu açıklamalar yapılırken, yayını yöneten program yapımcısı ve sunucusunun hiçbir müdahale ve uyarıda bulunulmadığı" öne sürülmüştü. Dilekçede, "Anayasa'nın emri olarak, TRT Kurumu'nun temel nitelikleri, kamu tüzel kişisi olmak, özerk olmak ve yayınlarında tarafsız olmaktır. Ayrımsız tüm kamu tüzel kişileri 'kanun önünde eşitlik' ilkesine uymaya zorunludur. Bir kamu tüzel kişisi olarak TRT, tüm eylem ve işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun bir biçimde davranmak zorundadır" denilmişti.



Dilekçede, TRT'den, yayın tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte, CHP ve Genel Başkanı Baykal için 100'er bin TL olmak üzere toplam 200 bin TL manevi tazminat talebinde bulunulmuştu.

