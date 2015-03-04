TRT Başbakan Davutoğlu'na 135 saat, muhalefet partilerine ise 39 saat yer verdi

TRT Genel Müdürü Şenol Göka, 2014'te Başbakan Ahmet Davutoğlu'na 135 saat yer veren TRT Haber'in CHP, MHP ve HDP'ye toplamda sadece 39 saat yer verdiğini açıkladı.

TRT Genel Müdürü Şenol Göka, TRT yayınlarında muhalefet partilerinin iktidarın yedide biri oranında yer bulduğunu açıkladı.

bianet.org'un haberine göre, Göka’nın açıklamaları şöyle: TRT Haber Başbakan Ahmet Davutoğlu’na geçen yıl tam 135 saat 21 dakika yer verdi, AKP ise 16 saat TRT Haber’de yer aldı.

Aynı dönemde CHP’ye toplam 22 saat 19 dakika, MHP’ye 14 saat 16 dakika ve HDP’ye 2 saat 25 dakika yer verildi.

TRT’nin Sayıştay raporlarının Meclis Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu’nda (KİT) görüşülmesi sırasında komisyon üyesi CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın TRT’nin 2014’te başbakan, bakanlar ve diğer muhalefet partilerine kurumun ne kadar süreyle yer verdiği sorusunu yanıtlayan Göka, yayınlarında siyasi partilere Meclis’teki temsil oranlarına göre bir dağılım benimsediklerini, siyasi partilerin TRT’de yer almasının taşıdıkları haber değerine bağlı olduğunu söyledi.

“TRT Hükümet veya bir siyasi parti açıklama ve faaliyetlerini yayınladıktan sonra bunu dengelemek maksadıyla hemen ardından veya aynı bülten içerisinde karşı görüşleri almak için çaba harcamak ve yayınlamak zorunda değildir.”Canlı yayında HDP'ye yer yok

Göka’nın açıklamalarına göre TRT Haber’de siyasi partiler canlı yayında şu şekilde yer aldı: Başbakan Davutoğlu’na toplam 177 saat 40 dakika, AKP ise 30 saat 47 dakika canlı olarak yer verildi.

TRT programlarına konuk edilen Numan Kurtulmuş, Beşir Atalay, Ali Babacan, Lütfi Elvan, Efkan Ala, Bekir Bozdağ, Nabi Avcı, Fikri Işık, Ahmet Davutoğlu, Veysel Eroğlu, İdris Güllüce, Mehmet Müezzinoğlu, Ayşenur İslam, Cevdet Yılmaz, Mehdi Eker, Mevlüt Çavuşoğlu, Akif Çağatay ve Volkan Bozkır TRT yayınlarında toplam 10 saat 5 dakika kendilerine yer buldu.

CHP 27 saat 24 dakika, MHP 18 saat 10 dakika TRT canlı yayınında yer aldı.



HDP ise TRT canlı yayınında sadece iki saat yer bulabildi Mart, Ağustos ve Eylül aylarında ise hiç canlı yayında yer almadı.