TRT Avaz Tarkan'la başladı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT), Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya coğrafyasında izleyicilerle buluşacak yeni kanalı ''TRT Avaz'' yayın hayatına başladı.



TRT Avaz'ın yayın hayatına başlaması dolayısıyla Anadolu Gösteri ve Kongre Merkezi'nde gala düzenlendi.



Galaya, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Köksal Toptan, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Anayasa Mahkemesi'nin bazı üyeleri, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Ankara Valisi Kemal Önal, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, TRT Genel Genel Müdürü İbrahim Şahin, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Hilmi Bengi, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.



TRT Avaz'ın açılışı, Cumhurbaşkanı Gül'ün ''TRT Avaz, avaz avaz bütün Türk dünyasına seslenecek'' anonsuyla yapıldı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''TRT Avaz, bütün bu geniş coğrafyayı, birbirine hislerle, duygularla bağlı olan bu coğrafyayı çok daha birbirine bağlayacak, ortak dili çok daha geçerli hale getirecek ve hepimizin birbirimizle iletişimini, haberleşmesini kolaylaştıracak'' dedi.



TRT Avaz'ın yayın hayatına başlaması dolayısıyla Anadolu Gösteri ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen galada konuşan Gül, TRT'nin 1968 yılında kurulduğunu ve o yıldan bu yana Türk televizyonculuğunun öncüsü olduğunu söyledi. ''Değerli televizyoncular hep TRT'den çıktı. TRT de kendisini giderek hep geliştirdi'' diyen Cumhurbaşkanı Gül, kurumun bir çok kanalıyla dünyaya hitap ettiğini kaydetti. Gül, televizyonun yanı sıra radyo yayıncılığı da yapan TRT'nin dünyanın takdirini topladığını belirtti.



TRT'nin başlattığı yolda, özel televizyonların da yayın hayatına atıldığını anlatan Gül, televizyonculuğun gelişmesinin Türkiye'de şeffaflığı artırdığını ve demokrasinin gelişmesine, kökleşmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.



Gül, insanların televizyonlar sayesinde ''ne, nerede, nasıl oluyor''u bildiğini ve buna göre kararını verdiğini vurgulayarak, televizyon yayıncılığının Türkiye için çok değerli olduğunu kaydetti. TRT Avaz'ın Türk dünyasına yayın yapacağını hatırlatan Gül, şöyle konuştu:



''TRT Avaz 27 ülkeye, Avrasya başta olmak üzere Orta Asya, Balkanlar, Orta Doğu, bütün aklınıza gelen, Türk ulusunun olduğu, ortak kültürümüz, ortak değerlerimizin olduğu, birbirimize çok yakın hissettiğimiz bütün, büyük bir toplulukla bizi buluşturacak.



Bu bakımdan avaz, ses, bütün bu bahsettiğim geniş bir coğrafyada en az 200 milyon kişinin bildiği bir kelimeyi kendisine isim seçmiş. İnanıyorum ki çok büyük bir takdir toplayacaktır. TRT Avaz, aynı zamanda bütün bu geniş coğrafyayı, birbirine hislerle, duygularla bağlı olan bu coğrafyayı çok daha birbirine bağlayacak, ortak dili çok daha geçerli hale getirecek ve hepimizin birbirimizle iletişimini, haberleşmesini kolaylaştıracak. Bunun uzun vadeli çok büyük bir

hizmet olduğu inancındayım. Bu yüzden bunu hayata geçirenleri, TRT yönetimini tebrik ediyorum.''



‘Nevruz'a denk gelmesi çok sevindirici’



Gül, kanalın açılışının Nevruz bayramına denk gelmesinin de sevindirici olduğunu ifade ederek, ''Türk dünyasında her tarafta, hep beraber kutladığımız Nevruz günü, baharı bize müjdeleyen, bereketi ve bolluğu müjdeleyen, güzel haberleri müjdeleyen Nevruz bayramında böyle bir yayının başlaması, ayrıca hepimizi çok derinden mutlu etmiştir'' dedi.



Nevruz'un, Türk dünyasında, İslam dünyasının çok geniş bir coğrafyasında, Orta Asya'nın en doğu kıyısında, bütün Hazar çevresinde, İran'da, Kırgızistan'da, Rusya'da, Balkanlar'da, Orta Doğu'da, bugün büyük bir mutlulukla, sevinçle kutlandığının görüldüğünü belirten Gül, ''Nevruz, barışı getiriyor, huzuru, kardeşliği getiriyor ama aynı zamanda bereketi getiriyor. Ve bize çok güzel şeyleri müjdeliyor. Böyle bir günde TRT bize yeni bir müjdeyi vermiş oldu. 250 milyon insana ulaşacak, birbirini gönülden bağlayacak olan bir yayını başlatıyor. Hayırlı olmasını temenni ediyorum, başarılar diliyorum'' diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Gül, sözlerini ''Bizi takip eden bütün 250 milyon kişiyi de gönüldaşlarımızı, soydaşlarımızı, birbirimize yakın hissettiğimiz herkesi de gönülden kucaklıyorum, selamlar, sevgiler sunuyorum'' diyerek tamamladı.



TRT'nin Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya coğrafyasına yayın yapacak yeni kanalı ''TRT Avaz'' düzenlenen gala gecesiyle yayın hayatına başladı.



TRT'nin tanıtıldığı film gösterimiyle başlayan gece, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konuşması ve kanalın adını açıklaması ve ardından çeşitli ülkelerden sanatçılar ve Tarkan'ın konserleriyle devam etti.



Azerbaycan'dan gelen konuk sanatçı Azerin, mini konserinde son olarak, ''Çırpınırdı Karadeniz'' türküsünün müziğine uyarladığı, ''Azerbaycan Bayrağı'nı Karabağ'a asacağız'' sözleri salondan büyük alkış aldı.



Bosna Hersekli sanatçı Leyla Jusic de kendi dilinde seslendirdiği parçaların ardından ''Sevemez Kimse Seni Benim Sevdiğim Kadar'' şarkısını söyledi.



Gala gecesinde, Kazakistan'dan Nagima Eskaliyeva, Kıgızistan'dan Aktan İsabayev ve Özbekistan'dan Savara Nazarhanova da mini konserler verdi.



Gecede son olarak, pop müzik yıldızı Tarkan sahne aldı ve 8 şarkıdan oluşan bir konser verdi.



Tarkan, konserinde halk ozanı Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla ''Uzun İnce Bir Yoldayım'' türküsü ile çevre kirliliği ve küresel ısınmaya dikkati çektiği ''Uyan uyan'' şarkısını TRT Çok Sesli Çocuk Korosu eşliğinde seslendirdi.



Konserler sırasında sık sık Türk Cumhuriyetleri ile ilgili tanıtım ve görüntülere yer verildi.



Gala gecesinin sonunda davetlilere kokteyl verildi.



TRT AVAZ, geniş bir coğrafyaya seslenecek



TRT Avaz Türkçe, Kazakça, Kırgızca, Azerbaycan Türkçesi, Özbekçe ve Türkmence dillerinin konuşulduğu coğrafyada yer alan izleyicilerle buluşacak.



TRT'nin Türk dünyası için hazırladığı yeni kanalın kapsamında Çin Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Afganistan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Suriye, Irak, İran, Bulgaristan, Yunanistan, Balkan ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkelerinin tamamı yer alacak.



Yeni kanal, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da yayın yapan ulusal kablo şirketlerinden de izleyicilerine ulaşacak.



TRT'nin yeni kanalıyla, Türkiye'nin tanıtımını ve etkinliğini arttırmak, Türk dünyası arasında işbirliğini geliştirmek, ortak kültürel mirasın görünürlüğünü arttırmak, Türk sanat ve siyaset adamlarının çalışmalarının daha etkin tanıtılması ve ekonomik işbirliğinin önünün açılması hedefleniyor.

