TRT Atilla Kart hakkında dava açtı

TRT, 'kurumun tüzel kişiliğine saldırı niteliği taşıyan açıklamalarda bulunduğu' iddiasıyla CHP Konya Milletvekili Atilla Kart aleyhinde 10 bin TL, Kart'ın açıklamalarını haberleştiren Cumhuriyet gazetesi aleyhinde de 5 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.



TRT'den yapılan yazılı açıklamada, Kart'ın 26 Şubat 2009'da TBMM'de basın toplantısı düzenlediği hatırlatılarak, ''Kart'ın, haksız, yalan ve yanlış beyanlarda bulunduğu'' savunuldu.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



''Atilla Kart'ın bu beyanlarını dikkate alan TRT yönetimi, devlet içindeki denetim görevinde bulunan tüm birimleri göreve davet ederek, TRT kurumunu incelemelerini ve eğer varsa suçluyu çıkarmalarını, Atilla Kart'tan da beyan ettiği yanlış bilgileri düzeltmesini istemişti.



Sayın Atilla Kart'ın art niyetli kişilerce yanlış bilgilendirildiği TRT ihaleleri, teknik alt yapısını yenilemek ve yıllık trilyonlarca liralık enerji tasarrufu sağlamak için yapılmıştır ve tamamıyla hukuka uygundur.



Bugüne kadar TRT kurumunu arpalık olarak kullanan ve hukuki bir ihaleden çıkar elde edemeyenler, iftiralarla kamuoyunu yanıltmaktadır. Kamu İhale Kurumunun onayladığı ihaleye yalan, yanlış ve iftira niteliğindeki yorumlar katarak, kamuoyunu yanıltanlar, hukuk önünde hesap vereceklerdir.''



Açıklamada, ''TRT'ye 4 milyon TL üzerinde enerji tasarrufu sağlayan ihale için yanlış bilgilerle basın toplantısı düzenleyen Kart ile bu yanlış beyanları haberleştiren Cumhuriyet gazetesi aleyhine'' manevi tazminat davası açıldığı bildirildi.



Kart'tan 10 bin, Kart'ın açıklamalarına 27 Şubat ve 1 Mart tarihli nüshalarında yer veren Cumhuriyet gazetesinden 5 bin TL manevi tazminat talep ediliyor.

