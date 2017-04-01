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TRT arşivinden Erdoğan videosu: Üçüncü Köprü TEM'in kuzeyinde kalan akciğerimizin yok edilmesi demektir

"Yeni rant alanları sağlama olayıdır"

01 Nisan 2017 19:11

TRT'nin yeni internet sitesi TRT Arşiv yayına girdi, sitede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında 3. Köprü planına ilişkin yaptığı açıklamalar da yer aldı.

O dönem TRT ekranlarında yayınlanan 'Açık Oturum' adlı programda İstanbul'a yapılması planlanan üçüncü köprü konuşuluyor. Programın konuklarından dönemin istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Erdoğan, "Eğer üçüncü bir köprü olayını düşünecek olursak bu TEM'in kuzeyinde kalan akciğerimizin yok edilmesi demektir" ifadelerini kullanıyor.

Aynı zamanda Erdoğan, dönemin belediye başkanlığı seçimlerinde rakibi olan İlhan Kesici’ye de "Bunu bekleyenlere rant haritaları sağlama olayıdır. Bundan kaçınmayı tavsiye ediyorum" diyor.

İşte o görüntüler:

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Recep Tayyip ErdoğanTRT ArşivTRTİlhan Kesicitv programıAçık OturumÜçüncü KöprüTEM

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