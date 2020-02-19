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Spor

TRT, Amedspor maçını canlı yayın akışından kaldırdı

Tüm maçları canlı yayınlanan şampiyonluk yarışındaki Samsunspor'un Amedspor ile oynayacağı maç canlı yayınlanmayacak

19 Şubat 2020 10:51

Samsunspor’un sezon boyunca tüm maçlarını canlı veren TRT Spor, takımın Amedspor’la yapacağı maçı canlı yayın akışından kaldırdı. 

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2’nci Lig Beyaz Grup’unda mücadele eden Samsunspor, saat 13.30’da Samsun 19 Mayıs Stadı’nda Amedspor ile karşılaşacak. Ligde 1. sırada yer alan ve şampiyonluk mücadelesi veren Samsunspor'un tüm maçlarını canlı olarak veren TRT Spor, takımın Amedspor ile olan maçını yayın akışından kaldırdığı görüldü.

Amedspor'a seyirci yasağı

Öte yandan Samsun İl Güvenlik Kurulu, bugün deplasmanda Samsunspor’la oynayacak Amedspor’a seyirci yasağı getirdi. 

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