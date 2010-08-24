TRT, Ali Tezel'i yayına çıkartmaktan vazgeçti

T24 - Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, TRT ekibinin neden kendisiyle röportajdan vazgeçtiğini açıkladı.



Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel 12 Eylül günü halk oyuna sunulacak olan anayasa değişikliğinde yer alan "işçilerin birden fazla sendikaya üye olabilmesine" olanak sağlayan maddeyle ile ilgili kendisiyle röportaj yapmaya gelen TRT ekibine, maddenin işçilerin aleyhinde olacağını söylediğini bunun üzerine ekibin çekimden vazgeçtiğini söyledi.



Tezel yaptığı açıklama şöyle dedi: "Cuma günü TRT 1'den geldiler ve spiker gibi yorum yapmadan yeni Anayasa Paketi'ndeki 'Artık tüm işçiler birden çok sendikaya üye olabilecekler' dememi istediler. Ben de bu değişikliğin, işçilerin aleyhine olacağını, kaos yaratacağını söyleyince, çekimden vazgeçip gittiler."





