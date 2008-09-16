TRT: AGB ölçümleri maniple ediliyor

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, AGB'nin TV izleme ölçümlerinde manipülasyon olduğunu öne sürerek, "TRT'nin bir yol ayrımına geldiğinde seçeceği bir konu var. Reklamdan çıkmayı bile düşünüyorum ben. TRT olarak biz oradan çıktığımızda AGB tartışılır hale gelir ki, bunu hiç kimse düzeltemez" dedi.



Şahin, bir grup basın mensubuna TRT'deki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha önce 29 Ekimde yayına girmesi planlanan çocuk kanalının Cumhuriyet Bayramı tören ve etkinliklerinin "gölgesinde kalabileceği düşüncesiyle", 1 Kasımda açılmasının kararlaştırıldığını belirten Şahin, kanalın ismiyle ilgili de çocuklardan 12 bin civarında teklif aldıklarını söyledi. Şahin, kanala en fazla beğenilen "TRT Çocuk" isminin verilmesini düşündüklerini kaydetti.



AGB'nin reyting ölçümlerinden yakınan Şahin, TRT'nin reklam almaktan vazgeçebileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TRT'nin bir yol ayrımına geldiğinde, seçeceği bir konu var. Reklamdan çıkmayı bile düşünüyorum ben. Tamamen reklamdan çıkılsın ama bunda bizim son yaptığımız anlaşmaların getirilerine bakarak hareket edeceğiz. Biz Kalan Müzik'le bir anlaşma yaptık, mesela müzikten, CD'den, DVD'den, albümlerden elde edeceğimiz gelir ciddi anlamda bir alan teşkil ederse, biz reklamdan çıkarız. Çünkü, AGB ölçümleri, her şeye rağmen maniple ediliyor ve biz ondan memnun değiliz. Özellikle, şu son 1-2 haftadır üzerinde ciddi anlamda da

oynanıyor diye düşünüyorum. Çünkü bizim her defasında tereddütsüz birinci olan 'Stadyum' programı, 10'uncuydu. Bu doğru ölçüldüğünde, hiçbir şekilde 10. gelme ihtimali yok, aşağıdan da baksanız, yukarıdan da baksanız.



O yüzden kesinlikle bir manipülasyon var ve biz bir gün çıkıp, 'Tamam arkadaş, size güle güle' diyeceğiz. Onun zamanını kolluyoruz, bekliyoruz. Bu şekilde bir algı bizi rahatsız ediyor. Kendilerine de söyledik 'Bunu sağlıklı şekilde ölçün, 20. de çıkıyorsak razıyız'. Ama siz geleceksiniz, sürekli birinci olan bir programı 10. sıraya koyacaksınız, onun kabulü mümkün değil, biz defa bunu protesto ediyoruz. Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Yeri geldiğinde

uğraşımızı ortaya koyacağız. Bunu nasıl olacak? Reklamlardan da çıkacağız."

TRT'nin reklam gelirlerinden sadece 30 milyon YTL elde ettiğini dile getiren Şahin, "Bu sadece bize bir canlılık katıyor. Bizim, reklam pastasından büyük pay alalım diye bir hırsımız da yok. İhtiyaç da yok. TRT bir şekilde elektrik faturalarından pay alıyor" dedi.



Çıkarsak AGB tartışılır hale gelir



AGB ölçümlerinin objektife yakın olması gerektiğini vurgulayan Şahin, TRT'nin reklamlardan çıkmasının AGB'ye de büyük zarar getireceğini söyledi.

Şahin, "TRT olarak biz oradan çıktığımızda AGB tartışılır hale gelir ki, bunu hiç kimse düzeltemez. Çok iddialı konuşuyorum. O açıdan AGB yönetiminin bunu mutlak suretle göz ardı etmemesi lazım. TRT olarak yarın 'AGB'den ayrılıyoruz' dediğimiz andan itibaren orada 3-5 kanalın dışında kimse kalmaz" diye konuştu.

Reyting ölçümlerinin RTÜK veya noter gibi belli denetimde olması gerektiğini ifade eden Şahin, AGB'nin "toplumdan tekrar vize alması gerektiğini, çünkü bu konuda sadece kendilerinin rahatsız olmadığını, TRT'nin çıkması halinde en az 15 kanalın da bu sistemden çıkabileceğini" kaydetti.



AGB Nielsen Media Research



AGB Nielsen Media Research (AGB Anadolu), grup içinde ilk kurulan şirketlerden olup, 1989 yılından beri Türkiye’de TV İzleyici Ölçümü yapıyor. Ölçüm paneli 2500 panel hanesi ile kentli Türkiye nüfusunu temsil ediyor. Şirket, 1992 yılından beri TİAK (TV İzleyici Ölçüm Komitesi) ile imzalanan sözleşme gereği TV İzleyici Ölçümleri için veri sağlıyor. Mevcut sektör sözleşmesi, 2010 yılına kadar devam edecek şirketin, sözleşme bitiminde 3 yıllık uzatma opsiyonu buluyor.

