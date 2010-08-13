TRT 80 milyon euro dolandırıldı

T24 - TRT'nin titiz bir çalışmayla bandrol gelirlerini incelediği, bandrol alacağıyla ilgili olarak dolandırıldığının tespit edildiği ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

TRT Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, TRT'de yapılan geçmiş uygulamalarda bandrole tabii tüm cihazlar için tek tip bandrol kullanılmakta olduğunu belirterek, ancak uygulamada düşük matrahlı ürün için bedeli mukabili alınan bandrollerin yüksek matrahlı ürünlere yapıştırıldığı ve bu suretle TRT'nin bandrol açısından dolandırıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Bu durumun önüne geçmek amacıyla Nisan 2009 tarihinden itibaren cihaz türü bazında farklı bandrol uygulamasına geçildiği ifade edilen açıklamada, halen ithalatçı veya imalatçı bandrole tabi cihaz satıcısı firmaların bandrol taleplerinin TRT tarafından 8 ayrı tip ve renkte bastırılmış olan bandroller ile karşılandığı belirtildi.

“Suç duyurusunda bulunuldu”

Bunun yanı sıra son bir güvenlik önlemi olarak alınan bandrollerin ancak alındıkları yıl kullanılması amacıyla bandrollerin üzerinde kullanılacağı yılın bilgisinin de bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kurumumuza yapılan bir ihbarda, bandrole tabi cihaz ithalatçısı bazı firmaların kurumumuzdan hiç bandrol alımında bulunmamasına rağmen, piyasaya çok yüksek miktarlarda televizyon satışı yaptığı; satmış olduğu televizyonların üzerinde ise, başka firmalarca eski tarihlerde alınmış olan bandrollerin bulunduğu tespit edilmiştir. Anılan firma tarafından TRT'nin bandrol ücreti yönünden hileli bir şekilde dolandırıldığı iddia edilmiştir.

Yapılan ihbarda ismi geçen firmanın 2009 ve 2010 yıllarında yurt dışından çeşitli ülkelerden oldukça yüklü miktarlarda televizyon ithalinde bulunduğu ve ithal ettiği televizyonları ise yurt içi piyasada satışa sunduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte anılan firmanın bugüne kadar kurumumuzla hiçbir mükellefiyet ilişkisi kurmadığı gibi satışını gerçekleştirdiği televizyonlar için Kurumumuza ödemesi gereken bandrol ücretini de ödemediği tespit edilmiştir.”

İhbar ekindeki belge ve bilgiler ile TRT kayıtlarının karşılaştırılması sonucunda söz konusu firmanın TRT'nin olası piyasa denetimlerinden korunmak amacıyla çok eski tarihlerde başka firmalarca TRT'den alınan ve aldıkları ürünlere yapıştırılmadığı anlaşılan bandrollerin yapıştırıldığının belirlendiği belirtilen açıklamada, ihbardan hareketle yapılan incelemeler sonucu TRT'nin hileli bir şekilde bandrol alacağı yönünden dolandırıldığının tespit edildiği bildirildi.

TRT'den mini radyo ithalat belgeleri karşılığında alınan bandrollerin televizyon satışlarında kullanıldığı tespitinin yapıldığı, sadece bir firmanın 200 bin adet LCD TV alımı için bandrol almadığı bu cihazlara diğer firmalardan temin ettiği radyo bandrollerini yapıştırarak hileli bir işlem yaptığının ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu iddialarla ilgili olarak sunulan belgelerle birlikte bahsi geçen firmalar hakkında, olayın boyutlarının tam olarak tespit edilebilmesi, TRT'nin mali kayıplarının rakamsal olarak ortaya çıkarılabilmesi ve ihbarda adı geçen firmaların kendi aralarındaki olası organizasyonun ortaya çıkarılabilmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu suç duyurusundan hareket ile 11 Ağustos 2010 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile İstanbul polisince çeşitli firmalar nezdinde operasyonlar yapılmıştır.

Yapılan operasyonlar sonucu ulaşılacak olan belgelerden hareketle; dolandırıcılığın boyutları ve olaya ismi karışan firma ve kişilerin isimleri önümüzdeki dönem kamuoyumuzla paylaşılacaktır.”