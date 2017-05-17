"TRT, 7 bin 500'den fazla çalışanına maaş ödüyor, ama iş yaptırmıyor!"

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşı da olan TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren ile ilgili olarak "Adamın bizim bildiğimiz üç işi birden var. Sen istediğin kadar okul oku, çalış, didin, arkan sağlam olmadıkça bir hiçsin. Şu satırları okuyanlardan hangisi TRT Genel Müdürlüğü işini yürütemez? İstisnasız hepiniz yürütebilirsiniz. Belli ki okuma yazma biliyorsunuz. Gerisi hikâye" dedi. Muratoğlu, TRT yönetimine yönelik olarak "2 milyarı aşkın bütçeye sahip ol, sayıları 7 bin 500'den fazla olan TRT çalışanlarına maaş öde zira iş yaptırma..." iddiasını ileri sürdü.

İbrahim Eren'in TRT Genel Müdürlüğü'ne getirildiği yolundaki iddia, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş tarafından yalanlanmıştı.

Murat Muratoğlu'nun "TRT'nin maaşlı işsizleri" başlığıyla yayımlanan (17 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Şubat ayı işsizlik rakamları mayıs ortası açıklandı. Ne acelesi vardı? Amerika'da haftada bir açıklanıyor, bizde İŞ‐KUR üç aydır veri yayınlamıyor.

Sanki açıklanan rakamlara inanan var! Ülkenin yarısını çalışma gücüne katmıyorsun, çalışmak istemiyor diyorsun. Kalan yarısının da şu kadarı işsiz diye açıklıyorsunuz. Hiç uğraşma, “çalışmak isteyen çalışıyor” deyiver, “ülkede işsizlik yok” deyip konuyu bağla, geç.

Bak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşı olan İbrahim Eren'e... Çalıştı, didindi 37 yaşında TRT Genel Müdürü oldu. Aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu üyesi......

Ha bir de Euronews kanalında da Yönetim Kurulu Üyesi...

Adamın bizim bildiğimiz üç işi birden var. Sen istediğin kadar okul oku, çalış, didin, arkan sağlam olmadıkça bir hiçsin.

Şu satırları okuyanlardan hangisi TRT Genel Müdürlüğü işini yürütemez? İstisnasız hepiniz yürütebilirsiniz. Belli ki okuma yazma biliyorsunuz. Gerisi hikâye...

Gelirinin yüzde 86'sını elektrik hasılat payı ve bandrol ücretleri üzerinden vatandaştan topla......

2 milyarı aşkın bütçeye sahip ol......

Sayıları 7 bin 500'den fazla olan TRT çalışanlarına maaş öde zira iş yaptırma......

Dışarıdan 1 milyar 100 milyon liradan fazla dış yapım satın al... Yapımcılara para yağdır...

2016 yılı bilançosunu açıklayama......

2015 yılını da 147 milyon zararla kapat......

“Namaz kılmayan hayvandır” diyene ve onu ekrana çıkaranlara takılma......

TRT avukatı 10 yılda kurumu 50 milyon dolandırsın, uyanan olmasın, yanına kalsın...

Kimseye de hesap verme......

Böyle televizyon kanalını kim yönetemez?

Cevabı basit; Aileye yakın olmayan biri yönetemez.

Şimdi sanayicilerin elektrik kullanımında ödediği yüzde 2'lik TRT payı kaldırılacak. Onun yerine şans ve talih oyunlarından daha fazla gelir haneye yazılacak.

Şans oyunlarıyla TRT'nin ne alakası var derseniz elektrikle de yoktu da ne oldu? Hele internete bağlanmak ne alaka? Cep telefonu, bilgisayar alıyorsun, TRT'ye bandrol üzerinden harç adı altında haraç ödüyorsun.

Haliyle yeni başkan İbrahim Eren, TRT'yi kâr ettiren başkan olarak tarihe geçecek. Kimi koysan oraya fark etmeyecek. İstediğin kadar dağıt, toplanan para harca harca bitmeyecek.

Başa dönersek işsizim deme, arkadaşlarını gözden geçir. Liyakatin, yeterliliğin, çalışmanın bir önemi yok bu ülkede...