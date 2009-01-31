TRT 6'da 'Niha dema reklam'

TRT'nin farklı dil ve lehçelerle yayın yapan kanallarında o dil ve lehçede reklam yapılabilecek. Yani TRT'de sıkça duyulan 'Şimdi reklamlar' artık Kürtçe 'Niha dema reklam' şekliyle kullanılacak.



TRT Reklam Yönetmeliği'nin 5. Maddesine bir fıkra ekleyen yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe, "Farklı dil ve lehçelerle yayın yapan kanallar içinde o dil ve lehçede reklam yapılabilir. Bu tür reklamlar sadece ait olduğu kanalda yayınlanır" fıkrası eklendi.



Radikal reklamını hazırladı



Radikal gazetesi, TRT Şeş'te yayınlanmak üzere Kürtçe reklamını hazırlattı bile. Slogan şöyle: Ji bo rastiye ziman, ji bo fehm kirine dil lazim e. Türkçesi: Doğruyu söylemek için dil, anlamak için yürek gerek.



İptal davası açıldı



Türkiye Kamu-Sen, TRT-6 TV'nin yayınının durdurulması ve sonlandırılması istemiyle, Danıştay'a yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı.



Dava dilekçesinde, 2954 sayılı TRT yasasının 21. maddesinde "kurum tarafından Türkçe dışında farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılabilir" hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu ve anayasa hükümleri bakımından incelenerek Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi talebine de yer verildi.



Dava dilekçesinde, iptale konu yayının Anayasada tanımlanan Cumhuriyetin temel ilkelerine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısına ters olduğu, ulusal mahiyetteki TRT'de hiçbir kısıtlamaya yer verilmeksizin yapılan bu yayının, "toplumumuzda" kargaşa ve karışıklığa neden olacağı ifade edildi.









