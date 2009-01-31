T24 LogoT24 Logo
Gündem

TRT 6'da 'Niha dema reklam'

TRT 6 (Şeş) artık Kürtçe reklam verebilecek. 'Niha dema reklam' (Şimdi reklamlar-Reklam zamanı) sıkça duyulacak.

31 Ocak 2009 02:00

TRT'nin farklı dil ve lehçelerle yayın yapan kanallarında o dil ve lehçede reklam yapılabilecek. Yani TRT'de sıkça duyulan 'Şimdi reklamlar' artık Kürtçe 'Niha dema reklam' şekliyle kullanılacak.

TRT Reklam Yönetmeliği'nin 5. Maddesine bir fıkra ekleyen yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe, "Farklı dil ve lehçelerle yayın yapan kanallar içinde o dil ve lehçede reklam yapılabilir. Bu tür reklamlar sadece ait olduğu kanalda yayınlanır" fıkrası eklendi. 

Radikal reklamını hazırladı

Radikal gazetesi, TRT Şeş'te yayınlanmak üzere Kürtçe reklamını hazırlattı bile. Slogan şöyle: Ji bo rastiye ziman, ji bo fehm kirine dil lazim e. Türkçesi: Doğruyu söylemek için dil, anlamak için yürek gerek.

İptal davası açıldı

Türkiye Kamu-Sen, TRT-6 TV'nin yayınının durdurulması ve sonlandırılması istemiyle, Danıştay'a yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı.

Dava dilekçesinde, 2954 sayılı TRT yasasının 21. maddesinde "kurum tarafından Türkçe dışında farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılabilir" hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu ve anayasa hükümleri bakımından incelenerek Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi talebine de yer verildi.

Dava dilekçesinde, iptale konu yayının Anayasada tanımlanan Cumhuriyetin temel ilkelerine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısına ters olduğu, ulusal mahiyetteki TRT'de hiçbir kısıtlamaya yer verilmeksizin yapılan bu yayının, "toplumumuzda" kargaşa ve karışıklığa neden olacağı ifade edildi.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24