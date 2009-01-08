TRT 6, reytinglerde yükseliyor

Şivan Perver’in 34 yıl önce sürgüne gönderilmesine neden olan ‘Mehmedo’ adlı türküyle açılan ve toplumun hemen her kesiminde destek bulan TRT 6, izlenme oranlarında da ön plana çıkmaya başladı. Eyüp Erdoğan / Tempo24
Türkiye’nin reytingleri ölçmede tek yetkili kuruluşu olan AGB Anadolu’nun, ülke geneline dağılmış evlere yerleştirdiği reyting aletleri henüz algılayamadı ama TRT 6’ya olan ilgi her geçen gün artıyor. Canlı televizyon sitesi www.canlitv.com
'un yayına verdiği kanalların izlenirlik oranları, bu gerçeği şimdiden ortaya koyuyor. www.canlitv.com
'un yayınladığı kanallar arasına aldığı ilk günlerde TRT6’nın izlenme oranı yüzde 0.03 seviyelerindeydi. Yine aynı internet sitesinin ocak ayı verilerine göre bu oran yüzde 0.69’a ulaştı. Yani tam 23 kat arttı ve TRT 6, 90 yerli kanal içerisinde en çok izlenen 22’nci kanal oldu.
TRT6’nın izlenme oranları sıralamasında geride bıraktığı kanallar arasında Number One, TRT3, TRT Çocuk, TRT İnt, Kanal A, Cem TV ve Tatlıses TV gibi önemli kanallar da var.
AGB Anadolu verileri de bu doğrultuda gelecek olursa TRT6, izlenirlik oranları açısından bir sıkıntı yaşamayacak gibi görünüyor.
Ancak bu noktada akıllara bir de soru takılıyor. Mevcut koşullar altında, Güneydoğu ve Doğu bölgelerindeki ailelerin evlerine takılmış olan reyting aletlerinin sayısı toplam reyting sistemi içerisinde yeterli sayıda mı değil mi bilemiyoruz. Eğer bu oran yetersizse, TRT 6’nın reytingleri gerçek anlamda ölçülemeyeceği için ilk iktidar değişikliğinde, “İzlenmiyordu, yayından kaldırdık” cümlesine kurban edilebilir.
Bu noktada Kürt kökenli işadamlarına da önemli bir görev düşüyor. Maddi anlamda TRT 6’yı desteklemek… Yani reklâm bütçelerinden küçük bir bölümü TRT 6’ya aktarmak.