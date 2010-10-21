-TRT "KADROLAŞMA DAVASI"NDA TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A) - 21.10.2010 - TRT, kadrolaşma iddialarına ilişkin haberlere kaynaklık yapan sendika ve habere yer veren internet sitesine açtığı davada tazminat kazandı. TRT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ''Oda TV'' isimli internet sitesinde Haber-Sen'e dayandırılarak yayımlanan ''TRT tarikat ve cemaatlerin eline geçti'' başlıklı yazıyla ilgili kurum tarafından Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açıldı. Açılan davada, Oda TV internet sitesi yöneticileri ile Haber-Sen tazminata mahkum edildi. Mahkemenin kararında, basının haber verme fonksiyonunu yerine getirirken kullanılacağı hakların sınırının gerçeklik, kamu yararı ve toplumsal ilgi, güncellik, konu ile düşünsel bağlılık kuralları ile belirlendiği, bu kurallardan birine aykırı davranılmışsa hukuka uygunluktan söz edilemeyeceği bildirildi. Haberin içeriği ile uygun düşmeyen tahrik edici yalın bir okuyucu ya da toplumsal husumet ve kuşku yaratacak dil ve ifade kullanılacak olursa kişisel varlığa ağır saldırı, ağır kusur ve hukuka aykırılık unsurlarının teşekkül edeceği, söz konusu yazıda kullanılan söz ve ifadelerle ortaya atılan iddiaların da eleştiri sınırını aştığı, yazıda öz ile biçim arasındaki dengenin aşıldığı, amacı aşan, konuyla ifade arasında düşünsel bağ bulunmayan davaya konu haberin hukuka uygun olmadığı hüküm altına alındı. Mahkeme, ''kişisel varlığa ağır saldırı, ağır kusur ve hukuka aykırılık'' gerekçesiyle yazıyı yayınlayan internet sitesi ile habere kaynak gösterilen Haber-Sen'i tazminat ödemeye mahkum etti. TRT'nin, tazminatı yasal faizleriyle birlikte tahsil edeceği, sendika ve internet sitesinin bu tazminatın dışında TRT'ye avukat ücreti, harç bedeli ve yargılama giderlerini de ödeyeceği belirtildi.