'TRT 3 bin personelini dağıtacak' iddiası

Seçim öncesi yayınlanan 703 sayılı KHK’da Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ilgili maddelerin yer almasıyla birlikte TRT’de hızlı bir değişim süreci için düğmeye basıldığı belirtildi. Buna göre, TRT’de yaşanacak değişim ile kurumun ‘güncellenmesi’ hedeflenirken, istihdam fazlası 3 bin personel emekliliğini istemezse diğer develet kurumlarına dağıtılacağı iddia edildi.

Memurlar.net’in haberinde, TRT’de yapılacak değişiklikler ile ilgili bir dizi iddiaya yer verildi. İddialar şöyle:

TRT’de emeklilik haricinde 3 bin kişilik istihdam fazlası personel (İstihdam Fazlası Personel-İFP) tespit edildi. Habere göre, emekliliği gelmiş personel emekliliğini talep etmediği takdirde İFP’ye dahil edilecek.

Geçerliliğini yitirdiği belirtilen bazı birimlerin de İFP’ye dahil edilmesi gündemde.

İFP’ye dahil edilecek personel ise Devlet Personel Ofisi havuzuna veya ihtiyaç eksiği olan diğer kamu kurumlarına gönderilecek.

‘Prodüktör ve strateji müşavirliği kadroları kaldırılacak'

TRT’de yaşanacak güncellemelerden bazı kadrolar ve kadro isimleri de etkilenecek. Habere göre, prodüktör ve strateji müşavirliği gibi kadrolar yeni dönemde olmayacak.

Bazı kadrolarda ise isim ve iş tanımı değişikliklerine gidilecek. Yine bu kadrolarda bulunan istihdam fazlası personel havuza veya farklı kurumlara gönderilecek.

Haberde, TRT’deki yedi bölge müdürlüğünün de değişimden etkileneceği belirtildi. Buna göre, bölge müdürlüklerinin iki yıl içerisinde kapatılması ya da küçültülmesi planlanıyor.

TRT’nin sağladığı lojman imkânının da dönüşüm süreciyle birlikte son bulacağı belirtiliypr. Buna göre, lojmanların satışından elde edilecek olan gelir, kurumun yatırım süreçlerinde değerlendirilecek.

Yeni sürece göre, TRT’de yönetici atamalarında maaşlar aynı kalmayacak, hatta görev alanına göre maaş düşüşleri yaşanabilecek.

‘TRT’nin İstanbul'a taşınması gündemde'

Şu an Ankara merkezli olarak hizmet veren kurumun İstanbul’a taşınması da gündemde olan bir diğer konu. Böylece bütün kanalların ve yardımcı birimlerin tek merkezden yönetilmesi hedefleniyor. Bu sürecin hızlı bir şekilde işletileceği öngörülüyor.

‘TRT kendi şirketlerini kurabilecek’

Daha önce şirket kurma yetkisi bulunmayan TRT’ye, yeni KHK ile birlikte şirket kurma yetkisi de verildi. Kendi içerisinde birimler kurmak ve sıfırdan süreç yürütmek yerine TRT, ihtiyacı olan hizmetler için, alanında uzman yetkin personeli istihdam edebileceği şirketler kurabilecek, doğrudan ihtiyaç duyduğu şirketlere ortak olabilecek veya satın alabilecek.

‘Değişim ofisi kuruluyor’

Habere göre TRT, bu dönüşümü hızla işletebilmek için kendi bünyesinde değişim ofisi adı altında yeni bir birim kuruyor.