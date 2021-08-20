TRT, 22 yıllık çalışanını sosyal medya paylaşımı nedeniyle işten çıkardı

TRT, 22 yıllık şef montajcısı Deniz Salmanlı'yı Mahir Çayan ve arkadaşlarını andığı tweeti nedeniyle işten çıkardı.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Haber-Sen adlı sendikanın yöneticisi olan Salmanlı, milli güvenliğine karşı faaliyetten tazminatsız işten çıkardı.

TRT’nin geçen sene 1260 kişinin katıldığı kurum içi sıınavında ‘harem-selam’ uygulamasını kESK'e bağlı Haber-Sen üyeleri 1 Nisan’da protesto etti. TRT, bir gün sonra Haber-Sen'in yöneticilerinden olan şefmontajcı Deniz Salmanlı'ya idari soruşturma açtı. Salmanlı, Mahir Çayan ve dokuz arkadaşının 50. ölüm yıldönümü olan 30 Mart'taki “Teslim olmuyoruz!' Mahir Çayan, Hüdai Arıkan, Cihan Alptekin, Ahmet Atasoy, Sinan Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt, Ömer Ayna, Saffet Alp” tweeti nedeniyle 9 Nisan’da açığa alındı.

TRT'nin soruşturma evrakında Çayan'ın halen terör örgütü olarak nitelendirilen THKP/C'nin lideri olduğu ifade edildi. Çayan ve 10 arkadaşının 1971'de iki İngiliz teknisyeni Tokat'ın Kızıldere köyüne kaçırıp infaz ettikleri, kendilerinin de girdikleri çatışmada öldürüldüğü, bunun uluslararası boyutu olan bir terör eylemi olduğu belirtildi.

Salmanlı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin "Terör örgütlerine veya milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenler kamu görevinden çıkarılır" hükmü gereğince 9 Ağustos'ta işten çıkarıldı.

Salmanlı'nın avukatı Celal Ülgen, işe iade davası açacaklarını belirtti.