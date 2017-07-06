TRT, 2013-2016 arasında Erdoğan’a üç muhalefet partisinin toplamından fazla yer verdi

CHP Milletvekili Atilla Sertel'in TRT'de siyasi liderler için yapılan canlı yayınların ve haberlerin süreleri ile ilgili Meclis'e sorduğu sorulara yanıt geldi. TRT, 2013-2016 arasında Erdoğan’a 3 muhalefet partisinin toplamından fazla yer verdi. Verilen yanıtlarda; 2015 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HDP Eş Genel Başkanları'nın hakkında yapılan toplam 5 bin 552 haberle, 5 bin 574 haberin konusu olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan geri kaldı.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, CHP’nin Adalet Yürüyüşü’nü ‘sözde’ tanımlaması ile haberleştiren TRT’nin, AKP hükümetlerinin başbakanlarına bile adaletli davranmadığı ortaya çıktı. AKP’ye ayırdığı süreler ile muhalefet partilerine ayırdığı süreler arasında uçurum yaratması ile çok eleştirilen TRT’nin, Başbakanlığı döneminde Erdoğan’a ayırdığı zaman ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na ayırdığı zaman arasında da onlarca saat fark olduğu öğrenildi.

CHP Milletvekili Atilla Sertel’in TRT’de siyasi liderler için yapılan canlı yayınların ve haberlerin süreleri ile ilgili TBMM KİT Komisyonu’na sorduğu sorulara 2013-2016 yıllarını kapsayan yanıt geldi. Buna göre Cumhurbaşkanlığı döneminde de Başbakanlığı döneminde de Erdoğan’a ayrılan sürenin muhalefet liderlerine ayrılan süreden kat kat fazla olduğu görüldü. Ancak TRT’nin canlı yayınlar alanında Erdoğan’a AKP hükümetlerinin başbakanlarından bile fazla süre ayırması dikkat çekti.

Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde, 2013 yılında, Erdoğan için 134 saat 36 dakika haber yayını, 120 saat 6 dakika canlı yayın yapıldı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun tam görev yılı 2015’te, Başbakan’a 101 saat 58 dakika haber, 126 saat 29 dakika canlı yayın süresi ayrıldı.

TRT’nin Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığa da eşit yayıncılık ilkesini uygulamadığı haber sayılarına da yansıdı. 2015 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan için 5 bin 574 haber yapan TRT, Davutoğlu için 5 bin 163 haber yayımladı.

Haber sayıları tablosuna göre CHP, MHP ve HDP için yapılan haberlerin toplam sayısı Erdoğan için yapılan haberlerin sayısına yaklaşamadı. Kemal Kılıçdaroğlu için 2015’te 2 bin 463 haber yapan TRT’nin ekranlarında; Devlet Bahçeli için 1861, HDP Eş Genel Başkanları için bin 228 haber yayımlandı. Böylece 3 partinin liderleri hakkında yapılan toplam 5 bin 552 haberle, 5 bin 574 haberin konusu olan Erdoğan’dan geri kaldı. Son 4 yılda toplam 1356 saatlik yayın AKP politikalarına ayrılırken, tüm muhalefete 4 yılda toplamda 308 saat verildi. TRT’nin AKP’ye ayırdığı pay, muhalefete ayırdığı payın 4 buçuk katı oldu.

Ödeneği halktan

Verilere göre, 2015 yılında TRT’nin 2015 yılı geliri 1 milyar 776 milyon. Bunun 843 milyonu elektrik enerjisi hasılat payından TRT’ye aktarılıyor. 679 milyon TL’si ise bandrol gelirlerinden elde ediliyor. Bu durumda TRT’nin gelirlerin yaklaşık yüzde 85’i halktan kesilen paralardan elde ediliyor.