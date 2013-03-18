TRT 150 milyon lira zararda

Hülya Karabağlı-Ankara

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Sayıştay’ın, reklam işini özelleştiren TRT’nin son üç yılda işleyen faiz ve cezalarla birlikte 150 milyon TL’lik zararını Meclis gündemine taşıdı. Türkkan, "Sayıştay, reklam alma işini özelleştiren TRT’nin 3 yılda tam 89.2 milyon TL zarara uğratıldığını saptamış, TRT’nin hesaplarına göre, raporun hazırlandığı dönemden sonra da işleyen faiz ve cezalarla birlikte rakam 150 milyon TL’ye ulaşmıştır” dedi.

Türkkan, Sayıştay raporundaki tespitleri TRT’den sorumlu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a zarara ilişkin 6 soru yöneltti. Soru önergesinin gerekçesinde şunlar yer aldı:

TRT ile Veridas Medya sözleşmesi

Sayıştay, reklam alma işini özelleştiren TRT’nin 3 yılda tam 89.2 milyon TL zarara uğratıldığını saptamış, TRT’nin hesaplarına göre, raporun hazırlandığı dönemden sonra da işleyen faiz ve cezalarla birlikte rakam 150 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Raporda; TRT ile Veritas Medya ve Reklam Hizmetleri AŞ arasında 5 Haziran 2009’da imzalanan sözleşmeye göre; firmanın, tahsis edilen reklam kuşakları ve süreleri karşılığında TRT’ye sözleşmenin ilk yılı için en az KDV hariç toplam 60 milyon TL ödeyeceği yer almaktadır.

Firmanın TRT’ye verdiği teminat yalnızca 3.6 milyon TL

TRT, Kasım 2009’da AGB’nin reyting sisteminden çıkma kararı alınca anlaşma yaptığı firma, yapılan reklam sözleşmesinin temelinin reyting ölçümlemesi olduğunu belirterek sözleşme bedeli ve ödeme şartlarının yeniden düzenlenmesini istemiş, bunun üzerine firma ile Aralık 2009’da ek protokol imzalanmıştır.

Eylül 2012 itibarıyla reklam, sponsorluk ve gecikme faizi dolayısıyla firmanın TRT’ye olan borcu 70.6 milyon TL taksit, 16 milyon TL gecikme faizi ile 2.6 milyon TL sponsorluk ve diğer borçları olmak üzere toplamda 89.2 milyon TL’ye yükselmiştir. Firmanın verdiği teminat miktarı yalnızca 3.6 milyon TL olunca TRT’nin zararını bu yolla karşılaması da olanaksız hale gelmiştir.

TRT, reklam alma işini neden özelleştirdi?

-Sayıştay’ın TRT’nin 3 yılda tam 89.2 milyon TL zarara uğratıldığını saptadığı, TRT’nin hesaplarına göre, raporun hazırlandığı dönemden sonra da işleyen faiz ve cezalarla birlikte bu rakamın 150 milyon TL’ye ulaştığı doğru mudur?

-TRT’nin reklam alma işine kaç firma talip olmuş, bu firmalar arasından neden adı geçen firma tercih edilmiştir?

-TRT ile adı geçen firma arasında imzalanan ek protokolde ödeme planı nasıl belirlenmiştir?

-TRT’nin reklam alma işi neden özelleştirilmiştir, özelleştirilmeden önce reklam alma işi nasıl yürütülmüştür?

TRT bu zararı nasıl tahsil edecek ?

-Meydana gelen bu zararın nasıl tahsil edilmesi düşünülmektedir?

-Bundan sonraki süreçte reklam alma işi nasıl yürütülecektir?