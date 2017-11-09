TROY, tüm dünyada geçerli olacak

İstanbul, 9 Kasım (DHA) – Bankalararası Kart Merkezi\'nin (BKM) tarafından hayata geçirilen ödeme yöntemi TROY ve 185 ülkede, global bir ödeme kuruluşu olan Discover arasında yapılan işbirliği ile TROY logolu kartlar yurtdışında yapılacak işlemlerde de geçerli olacak. İşbirliği Kalkınma Bakanlığı Orta Vadeli Program’ı desteğiyle daha da genişleyecek.

BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko iş birliğiyle ilgili olarak, “BKM olarak bizim hedefimiz her zaman kart kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına en doğru ve hızlı şekilde cevap vermek. Discover gibi uluslararası bir ödeme kuruluşuyla gerçekleştirdiğimiz iş birliğinde de bu ihtiyaçları karşılama düşüncemiz var. Çünkü, BKM\'nin 2016 yılı verilerine göre banka ve kredi kartlarının en çok kullanıldığı yerler arasında A.B.D ve Avrupa ülkeleri yer alıyor. Yurtdışı seyahatler sırasında yapılan harcamaların yanı sıra Türk kart kullanıcıları tarafından yurtdışı kaynaklı işlemlerin yarısı da online olarak e-ticaret sitelerinden yapılıyor. Şimdi TROY logolu kartlarımızın yurtdışında da kullanabilir hale gelmesi ile birlikte, kart kullanıcıları gerek seyahatlerinde gerekse online olarak dünya genelinde işlem yapabilecekler” dedi.

Discover Uluslararası İş Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı Joe Hurley ise, \"Avrupa\'nın en büyük kartlı ödemeler pazarına sahip Türkiye aynı zamanda turizm açısından da büyük ve önemli bir ülke. Bu anlaşmanın yurtdışına seyahat eden Türk kart kullanıcıları ve Türkiye\'yi ziyaret eden Discover kart sahipleri için de güzel bir başlangıç olacağını vurgulayarak \"BKM ile yapılan bu anlaşma, aynı zamanda Discover\'ın dünyada farklı ülkelerde faaliyet gösteren yerel kartlı ödeme sistemlerine yönelik iş birliği stratejisini de tamamlayan önemli bir adım\" dedi.

TROY\'un Türkiye kartlı ödemeler pazarında sahip olduğu kritik rolden bahseden Canko, “Son 20 yılda kartlı ödeme anlayışını hızla benimseyerek, nakitsiz ödemeler toplumu hedefini gerçekleştirmeye çok yaklaşan ve Avrupa\'nın en büyük kartlı ödeme pazarı olan Türkiye, yıllar boyunca ilham verdiği ödeme sistemleri dünyasına artık kendi markasıyla yön veriyor. Türkiye\'nin Ödeme Yöntemi TROY\'un kaynağında yatan vizyon, tek başına TROY\'u değil kart pazarının tamamını büyüterek nakitsiz toplum anlayışını hayata geçirmek. Bu nedenle bugüne kadar bir banka hesabı ya da kartına sahip olmamış 20 milyonu aşkın kişiye “yerli” bir çözümle ulaşmayı hedefliyoruz” diyerek TROY logolu kartlarının yıl sonu itibarıyla bir milyon adede ulaşmasını beklediklerini söyledi.