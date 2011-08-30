-Tropikal fırtına Amerika'ya doğru ilerliyor MIAMI (A.A) - 30.08.2011 - Atlantik Okyanusu açıklarında oluşan yeni bir tropikal fırtınanın, Amerika kıtasının doğu kıyılarına doğru ilerlediği bildirildi. Tropikal fırtına Katia'nın 2011 kasırga mevsiminin isim verilen 11. fırtınası olduğu açıklandı. ABD'nin Ulusal Kasırga Merkezi yetkilileri, Katia fırtınasının Atlantik Okyanusu'nda bulunan Yeşil Burun Adaları'nın 855 kilometre güneybatısında oluştuğunu ve hızla kuzeybatı yönüne doğru hareket ettiğini belirttiler. Yetkililer, fırtınanın ABD'nin doğu kıyıları ve Meksika Körfezi'ndeki enerji bölgelerine olası tehlikesini ölçmek için henüz erken olduğunu söyledi. Fırtınanın hafta sonuna kadar güçlenerek ikinci kategoride kasırga seviyesine ulaşması bekleniyor. Katia, bu yılın kasırga mevsiminin ilk kasırgası olan ve ABD'nin doğu kıyılarını geçen hafta vuran Irene kasırgasının ardından oluşan ikinci fırtına oldu. ABD'nin yanı sıra Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Kanada'yı da etkileyen Irene kasırgası, en az 44 kişinin ölümüne yol açmıştı. Atlantik'te Haziran ile Kasım ayları arası, kasırga mevsimi olarak nitelendiriliyor.