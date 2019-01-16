T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Tropik Trump' işbaşında: Brezilya'da silah edinmek kolaylaşıyor

Cinayet oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Brezilya'da 2017'de 64 bin kişi öldürülmüştü

16 Ocak 2019 20:29

Aşırı sağcı Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, cinayet oranının çok yüksek olduğu ülkede silah satın alınmasını kolaylaştıran  kararnameyi imzaladı. 

New York Times'ın haberine göre, 1 Ocak'ta işbaşı yapan Bolsonaro, başkent Brasilia'da düzenlenen törenle, seçim kampanyası sırasında verdiği,  şiddet salgınıyla mücadele için "iyileri" silahlandırma sözünü yerine getirerek  silah edinmeyi kolaylaştıran kararnameye imza attı.

Bolsonaro, kararname için "Dürüst insanlar artık evlerinde huzur  içinde olabilir." ifadesini kullandı.

Başkanlık kararnamesi, Brezilya'da bundan böyle silah almak için  başvuruda bulunanların, ihtiyaçlarının nedenini beyan etme zorunluluğunu ortadan  kaldırıyor ve kayıt yenileme süresini 5'ten 10c yıla çıkarıyor.

Brezilya'da silah satın almak için başvuruda bulunacakların yine en az  25 yaşında olmaları, sicillerinin temiz olması, düzenli bir işte çalıştıklarını  ve sabit bir ikamete sahip olduklarını kanıtlamaları, psikolojik testten ve silah  eğitiminden geçmeleri gerekiyor. Ülkede 2017'de 64 bin cinayet işlendi.

Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan aşırı sağcı  lider Bolsonaro'nun, yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri,  kendisini seçim anketlerinde en popüler aday haline getirmişti.

ETİKETLER

brezilyasilahlanmaruhsatseçimaşırı sağJair Bolsonaro
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24