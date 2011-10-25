-Tropik fırtına Rina kasırgaya dönüştü MIAMI (A.A) - 24.10.2011 - Tropik fırtına Rina'nın, Honduras sahili açığında kasırgaya dönüştüğü bildirildi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Rina'nın en yüksek rüzgar hızının saatte 120 kilometreye çıktığını ve 1. kategoride bir kasırgaya dönüştüğünü açıkladı. Rina kasırgasının şu anda Cayman Adaları'ndan en büyüğü Grand Cayman'ın 314 kilometre güneybatısında etkili olduğu belirtildi. Hava tahmin uzmanları, Rina'nın Perşembe gecesine kadar şiddetini artırarak, saatte 179 kilometre rüzgar hızıyla büyük bir kasırgaya dönüşebileceğini belirtiyorlar.