'Troller' Britanya'da ortaya çıktı: Sahte hesaplarla hükûmete övgü, sağlık çalışanlarına "Eleştirel paylaşım yapma" uyarısı

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mücadelesinde ön cephede çalışan sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman eksikliği sürerken sosyal medyada farklı bir tablo gösterilmeye çalışılıyor. Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) bağlı bir hastanede çalışan doktorlara "Sosyal medyada ekipman eksikliğine dair eleştirel paylaşımda bulunmayın" çağrısı yapılırken Twitter'de sağlık çalışanı olarak görülen ve hükûmetin Koronavirüs'e karşı çalışmalarını öven sahte hesaplar ortaya çıktığı öne sürüldü.

Gazeteci John O'Connell, Twitter hesabında, Twitter'da Ulusal Sağlık Sistemi'ne bağlı çalışan olarak kendini tanıtan 128 sahte hesap olduğunu söyledi. O'Connell, hükûmetin Koronavirüs'e yönelik attığı adımları öven paylaşımlar yapan hesapların devlete bağlı pazarlama ajansına bağlı olduğunu, paylaşımların toplu tweet paylaşma uygulaması olan Hootsuite'la yapıldığını yazdı.

O'Connell, konuya ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na başvurduğunu fakat yanıt alamadığını belirtirken sahte hesaplardan birinin tespit edildiğini söyledi. O'Connell, konuya ilişkin soruşturma başlatılması için bakanlığa verileri vermeyi teklif ettiğini fakat reddedildiğini ekledi.

Verilere göre, Twitter'da sağlık çalışanlarına ilişkin 128 sahte hesaptan 16 ismin NHS ile bir bağlantısı olmadığı tespit edilirken aralarındaki 43 hesapta gerçek sağlık çalışanlarının fotoğrafının kullanıldığı ortaya çıktı. O'Connell, 43 kişiden birkaçına ulaşabildiğini ve 7'sinin fotoğraflarının izinleri dışında kullanıldığını söyledi.

O'Connell, sahte hesapların fark edilmeye başlamasının ardından bir anda silindiğini, bu hesapların ilk başlarda Britanya hükûmetini 'sürü bağışıklığı' yöntemini savunduğunu daha sonra da kısıtlamaların kaldırılması yönünde paylaşımlar yaptığını söyledi.

Öte yandan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, O'Connell'ın açıklamalarına Twitter üzerinden yanıt vererek "Bu iddialar yanlış. Bu şekilde yanlış bilgi paylaşmak Koronavirüs'e karşı ulusal çabalara zarar veriyor" dedi.

Sağlık çalışanlarına "Eleştirel paylaşım yapmayın" çağrısı

East Anglian Daily Times gazetesinin ulaştığı bir belgede Norfolk and Suffolk NHS Foundation Trust adındaki ruh ve sinir hastalıkları hastanesi çalışanlarına sosyal medya kullanımlarına ilişkin bir yönerge gittiği ortaya çıktı. Yönergede sağlık çalışanlarının sosyal medyada kişisel koruyucu ekipman eksikliği, izolasyon kısıtlamalarının hafifletilmesi gibi konularda eleştiri yapmamaları istendi. Sağlık çalışanlarından hükûmetin Koronavirüs adımlarını öven paylaşımlar yapması talep edildi.