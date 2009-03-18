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Spor

Trochowski de zor

G.Saray'ın UEFA Kupası'ndaki rakibi Hamburg'da Petriç'ten sonra Trochowski'nin de oynamasının zor olduğu öğrenildi.

18 Mart 2009 02:00


G.Saray'ın UEFA Kupası'ndaki rakibi Hamburg'da Petriç'ten sonra Trochowski'nin de oynamasının zor olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın Perşembe günü UEFA Kupası 4. tur rövanş maçında Ali Sami Yen Stadı'nda karşılaşacağı Hamburg'da geçen haftaki lig maçında sakatlanan Petriç'ten sonra Trochowski'nin de oynamasının çok zor olduğu bildirildi.

Ayrıca ilk maçta yer almayan Guy Demel'in bu maçta da takımdaki yerini alamayacağı öğrenildi.

Öte yandan, Hamburg kafilesinin bugün öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı'nda olacağı bildirildi.

Hamburg, 19 Mart Perşembe günü oynanacak maçın hazırlıklarını bugün saat 19.00'da Ali Sami Yen Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Alman takımının teknik direktörü Martin Jol, saat 18.30'da statta basın toplantısı düzenleyecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, maçla ilgili bugün saat 13.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Basın Odası'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmlızılı takım da saat 18.30'da kendi tesislerinde son çalışmasını gerçekleştirecek.

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