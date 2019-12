-Triumph Lyubertsy: 70 - Olin Edirne: 61 ANKARA (A.A) - 22.11.2011 - Olin Edirne, FIBA Eurochallenge (F) Grubu'ndaki üçüncü maçında, Rusya'nın Triumph Lyubertsy takımına deplasmanda 70-61 yenildi. Karşılaşmaya iyi başlayan Olin Edirne, ilk dakikalardaki etkili oyunu ile skor üstünlüğünü eline geçirdi. Her iki takımın da savunma ağırlıklı bir oyun tercih ettiği ilk periyotta 5. dakika (4-10) Olin Edirne'nin üstünlüğünde geçilirken, periyodun son 3 dakikasına da temsilcimiz (6-10) önde girdi. Bu dakikadan sonra ev sahibi ekip farkı azaltmayı başardı ve ilk periyot 16-16 sona erdi. İkinci periyoda hızlı başlayan taraf Triumph Lyubertsy oldu. Periyodun hemen başında 20-16 öne geçen rakibi karşısında Yiğit Vardal'ın üçlüğü ile ilk sayısını bulan Olin Edirne, devrenin son beş dakikasına girilirken de skoru 22-22 yaptı. Devrenin geride kalan süresinde Olin edirne'ye göre daha başarılı bir görüntü çizen ev sahibi ekip, sert savunma yaptı ve devreyi 34-28 önde tamamladı. İkinci devreye 6-0'lık bir seri ile başlayan Triumph Lyubertsy'ye, Olin Edirne de Luka Drezga ile cevap verdi. Periyodun ilk 4 dakikası geçilirken 10 sayılık farkla skoru 40-30'a taşıyan ev sahibi ekip, bu dakikadan sonra da etkili oyununu sürdürdü ve maçın final periyoduna da 54-42 önde girdi. Karşılaşmanın son 10 dakikasında her iki takım da hücum ağırlıklı bir oyun ortaya koydu. Karşılıklı atılan basketlerle devam eden maçta Olin Edirne, farkı azaltmak için çalışırken, ev sahibi ekip ise skor üstünlüğünü korumaya çalıştı. Özellikle serbest atışlarda Olin Edirne'ye göre daha yüksek bir şut yüzdesiyle oynayan Triumph Lyubertsy, ribaundlarda da Olin Edirne'ye üstünlük kurunca, maçın son 5 dakikasına 60-51 üstün girdi. Son 5 dakika içinde her iki takım da 10'ar sayı üretti ve Triumph Lyubertsy karşılaşmadan 70-61 galip ayrıldı. Salon: Sports Palace Hakemler: Marco Giansanti (İtalya) xx, Uros Obrknezevic (Sırbistan) xx, Sergiy Chaykovskyy (Ukrayna) xx Triumph Lyubertsy: Jerry Jefferson 4, Tywain Mc Kee 6, Sergey Karasev 21, Artem Kuzyakin 3, Dmitry Kulagin 5, Kyle Landry 16, Daniil Solovev, Evgeny Valiev 11, Grigory Andreev, Victor Zvarykin 4 Olin Edirne: Christopher Wright 6, Ogün Sevinç 9, Fatih Solak, Vladimir Stimac 18, Luka Drezga 7, Wesley Wilkinson 9, Polat Kocaoğlu, Reha Öz 9, Fırat Töz, Davud Kamer, Yiğit Vardal 3 1. periyot: 16-16 Devre: 34-28 (Triumph Lyubertsy lehine) 3. periyot: 54-42