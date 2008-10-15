T24 LogoT24 Logo
Spor

Tristan West Ham'da

İngiltere'nin West Ham United takımı, son olarak İtalya'da Livorno forması giyen İspanyol Diego Tristan'ı kadrosuna kattı.

15 Ekim 2008 03:00


İngiltere'nin West Ham United takımı, son olarak İtalya'da Livorno forması giyen İspanyol Diego Tristan'ı kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United, İspanyol forvet Diego Tristan'ı renklerine bağladı.

West Ham United'ın internet sitesinde yer alan habere göre, İtalya kulübü Livorno'dan ayrıldıktan sonra adı Real Mallorca ve Deportivo La Coruna kulüpleriyle anılan Tristan, teknik direktör Gianfranco Zola'nın da gözüne girmeyi başardı.

2001-2003 yılları arasında İspanya Milli Futbol Takımı'nda oynarken, çıktığı 15 maçta 4 gol kaydeden 32 yaşındaki futbolcu, ''West Ham United taraftarlarına gol atabildiğimi gösterip, takımın üst sıralara çıkmasına katkıda bulunacağım'' dedi.

Futbol kariyerine Real Betis'te başlayan İspanyol forvet oyuncusu, Real Mallorca, Deportivo La Coruna'da da top koşturdu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24