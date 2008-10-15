Tristan West Ham'da



İngiltere'nin West Ham United takımı, son olarak İtalya'da Livorno forması giyen İspanyol Diego Tristan'ı kadrosuna kattı.



İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United, İspanyol forvet Diego Tristan'ı renklerine bağladı.



West Ham United'ın internet sitesinde yer alan habere göre, İtalya kulübü Livorno'dan ayrıldıktan sonra adı Real Mallorca ve Deportivo La Coruna kulüpleriyle anılan Tristan, teknik direktör Gianfranco Zola'nın da gözüne girmeyi başardı.



2001-2003 yılları arasında İspanya Milli Futbol Takımı'nda oynarken, çıktığı 15 maçta 4 gol kaydeden 32 yaşındaki futbolcu, ''West Ham United taraftarlarına gol atabildiğimi gösterip, takımın üst sıralara çıkmasına katkıda bulunacağım'' dedi.



Futbol kariyerine Real Betis'te başlayan İspanyol forvet oyuncusu, Real Mallorca, Deportivo La Coruna'da da top koşturdu.

