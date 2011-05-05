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Ekonomi

Trichet'nin açıklaması beklendiği gibi sert olmadı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean - Claude Trichet fiyat istikrarını yakından takip ettiklerini söyledi.

05 Mayıs 2011 03:00

T24- Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Jean-Claude Trichet, politika faizini yüzde 1.25'te tutma  kararının ardından düzenlenen basın toplantısında fiyat istikrarını yakından takip ettiklerini söyleyerek ECB'nin para politikasının  sıkılaştırılması konusunda beklendiği kadar sert açıklamalarda bulunmadı.

 

Açıklamasında enflasyon karşısında "teyakkuzda olmalıyız" ifadesini kullanmayan Trichet'nin sözleriyle birlikte dolar karşısında  bugün en yüksek 1.4899'u gören euro, 1.4679 seviyesine kadar geriledi.

 

   Trichet şunları söyledi:

 

- Mevcut para politikası uyumlu  

- Likidite fiyat baskılarına neden olabilir

- Faizler düşük seviyede kalmaya devam ediyor

- Fiyat istikrarına yönelik gelişmeleri çok yakından izleyeceğiz

- Gelecek aylarda enflasyon yüzde 2'nin üzerinde kalacak

- Orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki riskler yukarı yönlü

- Enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskler özellikle enerji fiyatlarından kaynaklanıyor

- Riskler ayrıca gelişmekte olan ülkelerdeki güçlü büyümeden kaynaklanıyor

- Enflasyon beklentileri güçlü şekilde çıpalı

- Hiçbir zaman önceden karar vermeyiz, ama uygun bulursak faizleri artırabiliriz

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