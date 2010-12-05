-TRICHET'E 2011 ŞARL ÖDÜLÜ BERLİN (A.A) - 05.12.2010 - Avrupa'nın birliğinin güçlenmesine katkıda bulunanlara verilen Şarl Ödülü (Karlspreis), 2011 yılında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet'e verilecek. AMB Başkanı Trichet, Avrupa'nın para birliğini zor zamanlarda başarılı biçimde idare etmesi, avronun istikrarını ve Avrupa'nın rekabet edebilirliğini savunmasından ötürü 2011 Şarl Ödülüne layık görüldü. Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan Şarl Ödülünü alanlar arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel (2008), eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Papa 2. Jean Paul, eski İtalya Cumhurbaşkanı Carlo Ciampi, eski Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vaclav Havel, İspanya Kralı Juan Carlos, Almanya'nın ilk başbakanı Konrad Adenuer, Hollanda Kraliçesi Beatrix, eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand ve eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl bulunuyor. Aachen kenti tarafından 1950 yılından bu yana verilen Şarl Ödülü'ne adı verilen Roma-Germen imparatoru Büyük Şarl (768-814), 8. yüzyılda Batı Avrupa'daki Hristiyan topraklarını fetih yoluyla birleştirmişti.