T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TRICHET'E 2011 ŞARL ÖDÜLÜ BERLİN (A.A)

05 Aralık 2010 19:42

-TRICHET'E 2011 ŞARL ÖDÜLÜ BERLİN (A.A) - 05.12.2010 - Avrupa'nın birliğinin güçlenmesine katkıda bulunanlara verilen Şarl Ödülü (Karlspreis), 2011 yılında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet'e verilecek. AMB Başkanı Trichet, Avrupa'nın para birliğini zor zamanlarda başarılı biçimde idare etmesi, avronun istikrarını ve Avrupa'nın rekabet edebilirliğini savunmasından ötürü 2011 Şarl Ödülüne layık görüldü. Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan Şarl Ödülünü alanlar arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel (2008), eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Papa 2. Jean Paul, eski İtalya Cumhurbaşkanı Carlo Ciampi, eski Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vaclav Havel, İspanya Kralı Juan Carlos, Almanya'nın ilk başbakanı Konrad Adenuer, Hollanda Kraliçesi Beatrix, eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand ve eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl bulunuyor. Aachen kenti tarafından 1950 yılından bu yana verilen Şarl Ödülü'ne adı verilen Roma-Germen imparatoru Büyük Şarl (768-814), 8. yüzyılda Batı Avrupa'daki Hristiyan topraklarını fetih yoluyla birleştirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24