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Ekonomi

Trichet: Enflasyon riskleri yukarı yönlü

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Trichet, enflasyonda yukarı yönlü riskler olduğunu ve seviyenin endişe verici olduğunu söyledi.

05 Eylül 2008 03:00

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetiminin faiz oranlarını yüzde 4.25 seviyesinde değiştirmeden bırakma kararı aldığı toplantısının ardından bir basın toplantısı düzenleyen ECB Başkanı Jean-Claude Trichet, “Enflasyon riskleri yukarı yönlü” dedi.

Mevcut para politikasının hedeflerine ulaşmaya katkıda bulunacağını belirten Trichet, yıllık enflasyon uzun süre fiyat istikrarı düzeyinin üzerinde kalacağını belirtti.

Trichet, ekonomik görünüm üzerindeki belirsizliğin özellikle yüksek olduğunu ve büyümede aşağı yönlü riskler bulunduğunu ekledi.

Trichet’nin açıklamasının ardından Euro dolar karşısında gerilerken, Avrupa borsaları da kayıplarını artırdı.

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