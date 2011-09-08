-Trichet: ''Avro Bölgesi'nde aşağı yönlü riskler bulunuyor'' FRANKFURT (A.A) - 08.09.2011 - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Jean-Claude Trichet, Avro Bölgesi'nde ekonomik görünüme ilişkin aşağı yönlü riskler bulunduğunu bildirdi. Trichet, ECB'nin Frankfurt'ta yapılan faiz toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 2'nin üzerinde kalmaya devam edeceğine dikkati çekerek, 2012 yılından itibaren yüzde 2'nin altına inmesini öngördüklerini belirtti. Trichet, orta vadede enflasyonist risklerin dengeli göründüğünü ifade ederek, yüksek belirsizlik nedeniyle küresel ekonomi ve Avro Bölgesi'nin ekonomik görünümüne ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını kaydetti. Avro Bölgesi için artan risklere rağmen yılın ikinci yarısında ekonomik büyümenin ılımlı şekilde süreceğine işaret eden Trichet, bölgede ekonomik görünüme yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu ve bu durumun yüksek belirsizliğe yol açtığını kaydetti. Jean-Claude Trichet, Avrupa Merkez Bankasının aldığı olağanüstü tedbirlerin geçici olduğuna da dikkat çekerek, 17 üyeli Avro Bölgesi ülkelerine 21 Temmuz kararlarının hayata geçirilmesi çağrısını yineledi. Avro Bölgesi borç sorununa da değinen Trichet, bütçe açıklarını sınırlayıcı önlemlerin hayata geçirilmesinin kritik önemde ve bölge ülkelerinin sorumluluklarının gereği olarak taahhütlerini yerine getirmesinin elzem olduğuna vurgu yaptı. ECB, bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 1,6'ya, 2012 yılı büyüme tahmini de yüzde 1,3'e çekti. Bankanın Haziran ayı tahmini bu yıl için 1,9, gelecek yıl içinse yüzde 1,7 düzeyindeydi. Banka, bu yıla yönelik enflasyon beklentisini yüzde 2,6'da, gelecek yıla yönelik ise yüzde 1,7'de tuttu. ECB, Frankfurt'taki merkezinde bugün düzenlediği toplantıda, yüzde 1,50 olan gösterge faiz oranında değiştirmeme kararı aldı.