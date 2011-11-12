Tribünlerden Volkan Demirel'e tepki

T24 - Türkiye'nin Hırvatistan'la karşılaştığı Euro 2012 Elemeleri Play-off turu ilk maçında kaleci Volkan Demirel tribünler tarafından protestolara maruz kaldı.



Milli takımın farklı skorlu yenilgisi moralleri bir hayli bozarken, taraftarlar kaleci Volkan Demirel'e de büyük tepki gösterdi.



Yediği 3 golün ardından, bir pozisyonda kolay bir şutta topu kontrol eden Volkan'ı, çoğunlukla Galatasaraylı taraftarların bulunduğu kale arkasındaki bir grup taraftar alaycı biçimde alkışladı. Bunun üzerine moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenen milli kaleci, bu tribüne dönerek, taraftarları kendisi de alkışla protesto etti. Volkan'ın bu hareketi üzerine taraftarlar, milli kaleciye büyük tepki gösterip, küfürlü protestoda bulundu ve kendisine her top gelişinde ıslıkladı.



Bu arada, başta Emre olmak üzere milli futbolcular, taraftarlardan protestoya son vermelerini isterken, Emre de bu protestolardan nasibini aldı.

Futbolculara protesto



Türk taraftarlar, milli takım oyuncularını da protesto etti.



Oyunun son anlarında Türk oyuncular arasında yapılan pas alışverişi sırasında “oley” diye alaycı biçimde tempo tutan öfkeli taraftarlar, bitiş düdüğüyle birlikte de soyunma odasına giden futbolcuları yuhaladı.

Galatasaraylılar da Saraçoğlu’na gelmesin!



Hırvatistan maçında bir grup taraftarın küfür ve hakaretlerine hedef olan Volkan Demirel’e en büyük destek futbolcu arkadaşlarından geldi. F.Bahçeli Uğur Boral, Alex, Mersin İdmanyurdu’nun Brezilyalı oyuncusu Andre Moritz ile sarı lacivertli takımın eski futbolcuları Manisasporlu Volkan Babacan ve Samsunsporlu Ertuğrul Taşkıran, twitter hesaplarına yazdıkları yazılarda protestocu taraftarları eleştirdiler...



Uğur Boral: G.Saraylı oyuncular da Saracoğlu Stadı’na gelmesin o zaman, bu ne saçma bir anlayıştır. Böyle Milli Takım desteklenmez. Çok ayıp. Volkan’ı yuhalayanlara yazıklar olsun.. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir olay olmaz. Volkan bir değerdir.



Andre Moritz: Unutmayalım ki, şu kırmızı forma taşıyanlar Türk futbolcular, Türkiye için oynuyorlar. Ne FB, ne BJK, ne GS, ne TS ne Bursa ne başka takımlar... Küfür edenler yazıklar olsun... Sonuç çok kötü oldu. Geçmiş olsun diliyorum futbolculara... Yanındayız! Türkiye!!



Ertuğrul Taşkıran: Volkan Abi’ye yapılanlar ne taraftarlığa ne de insanlığa sığmaz.. Böyle rezillik olmaz!! Ne finaller, ne kötü oyun ne de skor... Bizim daha büyük sorunlarımız var!



Volkan Babacan: Volkan Demirel Türkiye’nin 1 numarası. Yazıklar olsun stattaki herkese... Siz Volkan’ı yuhalayın biz Sabri’yi Saracoğlu’nda bile alkışlarız sadece Ay-Yıldızlı forma için...