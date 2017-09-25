Tribünlerden gelen madde basın mensubunun başını yaraladı

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) - Bursaspor - Galatasaray mücadelesinde bir basın mensubu, başına gelen yabancı madde nedeniyle yaralandı.

Süper Lig\'de Galatasaray, deplasmanda Bursaspor\'u 2-1\'lik skorla mağlup etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu\'nda ise maç öncesi ve esnasında tribünlerden ses bombaların atıldığı duyuldu. Karşılaşma esnasında köşe direğinin bayrağına atılan yabancı maddeler nedeniyle saha içerisinde yer alan basın mensupları zor anlar yaşadı. Bir basın mensubu başına gelen yabancı madde nedeniyle yaralanırken, tedavisi yapıldı. Yayıncı kuruluşun kameramanları da saha içerisinde zorlu anlar yaşadıklarını belirtti.

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