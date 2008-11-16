Tribünler yine dolmadı



Galatasaraylı taraftarlar, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynanan lig maçında Ali Sami Yen Stadı'nı doldurmadı.



Fenerbahçe'ye karşı geçtiğimiz hafta sonunda alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından, hafta içinde Kayserispor ile oynanan Fortis Türkiye Kupası karşılaşmasına ilgi göstermeyen sarı-kırmızılı taraftarlar, özellikle yeni açık tribünde boşluklar bıraktı.



Taraftarların maç öncesinde futbolcuları coşkulu bir şekilde desteklememeleri de dikkati çekti. Taraftarların büyük bir çoğunluğu sessizce maçın başlamasını bekledi.



