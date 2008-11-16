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Spor

Tribünler yine dolmadı

Galatasaraylı taraftarlar, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynanan lig maçında Ali Sami Yen Stadı'nı doldurmadı.

16 Kasım 2008 02:00


Galatasaraylı taraftarlar, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynanan lig maçında Ali Sami Yen Stadı'nı doldurmadı.

Fenerbahçe'ye karşı geçtiğimiz hafta sonunda alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından, hafta içinde Kayserispor ile oynanan Fortis Türkiye Kupası karşılaşmasına ilgi göstermeyen sarı-kırmızılı taraftarlar, özellikle yeni açık tribünde boşluklar bıraktı.

Taraftarların maç öncesinde futbolcuları coşkulu bir şekilde desteklememeleri de dikkati çekti. Taraftarların büyük bir çoğunluğu sessizce maçın başlamasını bekledi.

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