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Spor

Tribünler dolmadı

18 Nisan 2009 03:00

Başkentli futbolseverler Yenikent ASAŞ Stadı'ndaki Ankaraspor-Fenerbahçe maçına, havanın güzel olmasına karşın fazla ilgi göstermediler.

Sarı-lacivertli taraftarlar, kendilerine ayrılan yüzde 5'lik kontenjanın bulunduğu kale arkası tribünü tamamıyla doldurarak, takımlarına bu karşılaşmada destek verdiler.

Biletler kale arkası tribün için 20, maraton tribün için 30 liradan satılırken, mavi-beyazlı takımın taraftarları maraton tribününün büyük bölümünü doldurdu, ancak kale arkası tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

Karşılaşmayı, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankaraspor Kulübü Onursal Başkanı Melih Gökçek de protokol tribününden izlediler.

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