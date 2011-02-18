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TRİBÜNDEN DÜŞTÜ İSTANBUL (A.A)

18 Şubat 2011 02:56

-TRİBÜNDEN DÜŞTÜ İSTANBUL (A.A) - 18.02.2011 - Beşiktaş-Dinamo Kiev maçı sırasında bir taraftar tribünden düşerek, karşılaşma sonrasında stat kenarında alkol alan bir kişi ise kesici aletle yaralandı.  Alınan bilgiye göre, İnönü Stadı'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçı sırasında Halit Barış Kozanoğlu (27) adlı taraftar, karşılaşmayı izlerken tribünden aşağıya düştü.  Alkollü olduğu belirtilen taraftar, saha kenarında yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fulya Acıbadem Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.  Öte yandan, maç sonrasında stat kenarında alkol alan bir grup arasında tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Ü.Ö (37), kesici aletle boğazından yaralandı.  Ü.Ö, ambulansla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.  Yaralının ameliyata alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. 

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