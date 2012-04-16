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Spor

Tribündeki koreografi kazası taraftarı ağır yaraladı

Fenerbahçelilerin hazırladığı pankartın halatları koptu. Düşen halat, taraftar Onur Karabudak’ın başına çarpıp, kafatasının kırılmasına neden oldu.

16 Nisan 2012 08:17

Fenerbahçelilerin hazırladığı pankartın halatları koptu. Düşen halat, taraftar Onur Karabudak’ın başına çarpıp, kafatasının kırılmasına neden oldu.

Fenerbahçe taraftarlarının, Trabzonspor karşılaşması öncesi Türk Telekom kale arkası tribünde hazırladıkları koreografi, ipleri koptuğu için çok kısa bir süre görülebildi. Tribünde sarı ve beyaz renklerde kartonlar açılarak arka fon oluşturulurken, iplerle yukarıya doğru çekilen perdede bir dev figürü ve  kollarında ‘Saldır Fener’ yazısı yer aldı. Ancak figür, yerden yukarıya doğru çekilerek açıldığı sırada halatlar kopunca düştü.

Pankartın başına isabet etmesi sonucu Onur Karabudak adlı taraftarın kafatasında kırık oluştu. Kadıköy’deki Florance Nightingale Hastanesi’ne kaldırılan taraftar ameliyata alındı. Gece yarısı ameliyattan çıkıp yoğun bakıma alınan taraftarın durumunun iyi olduğu belirtildi. Sarı lacivertli tribünlerin daha önce Kadıköy’de G.Saray derbisi için hazırlık yaptıkları koreografi şovu, gerçekleştirilememişti. Talihsizliğin sebebi olarak, rüzgar ve aşırı ağırlığı halatların tartmaması gösterildi.

 

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