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Dünya

Tribünde tabutta maç keyfi!

Futbol sahalarında ve tribünlerde çılgınlık boyutuna varan olayların yaşandığı Güney Amerika'da sonunda bu da oldu...

30 Mart 2011 03:00

T24 - Futbol sahalarında ve tribünlerde çılgınlık boyutuna varan olayların yaşandığı Güney Amerika'da sonunda bu da oldu.

Kolombiya Birinci Ligi'nde Cucuta Deportivo ile Envigado takımları arasında oynanan karşılaşmayı, bir 'ölü' tribünde takip etti. Cucuta Deportivo taraftarları, General Santander Stadı'nın tribünlerine, içinde parkta futbol oynarken vurularak ölen 17 yaşındaki Christopher Jacome adlı taraftarın cesedinin bulunduğu tabutu götürdü. Tabutu cenaze yerine maça götüren taraftarlar, 'Christopher iyi bir Cucuta Deportivo taraftarıydı. Son arzusunun bu olabileceğini düşündük' dedi. Polis, bu olayın ardından tabutun stada nasıl sokulduğunu araştırmaya başladı.


Dostça bitti 

Tabuttaki taraftarın da izlediği (!) maç 1-1 sonuçlandı.



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