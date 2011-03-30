Tribünde tabutta maç keyfi!

T24 - Futbol sahalarında ve tribünlerde çılgınlık boyutuna varan olayların yaşandığı Güney Amerika'da sonunda bu da oldu.



Kolombiya Birinci Ligi'nde Cucuta Deportivo ile Envigado takımları arasında oynanan karşılaşmayı, bir 'ölü' tribünde takip etti. Cucuta Deportivo taraftarları, General Santander Stadı'nın tribünlerine, içinde parkta futbol oynarken vurularak ölen 17 yaşındaki Christopher Jacome adlı taraftarın cesedinin bulunduğu tabutu götürdü. Tabutu cenaze yerine maça götüren taraftarlar, 'Christopher iyi bir Cucuta Deportivo taraftarıydı. Son arzusunun bu olabileceğini düşündük' dedi. Polis, bu olayın ardından tabutun stada nasıl sokulduğunu araştırmaya başladı.





Dostça bitti



Tabuttaki taraftarın da izlediği (!) maç 1-1 sonuçlandı.







