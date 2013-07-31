Tribünde siyasi slogan atılmasına izin verilmeyecek

İçişleri Bakanı Muammer Güler, sporda şiddetle ilgili çalıştayda, yeni sezonda başlayacak uygulama ile ilgili bilgi verdi.

Çalıştayda alınan karara göre, tribünlerde siyasi ve ideolojik slogan şeklinde tezahürat yapanlar cezalandırılacak. Güler, karara ilişkin, 'Tribünlerde spor ahlakına uymayacak davranış ve tezahüratların içine siyasi ve ideolojik anlamdaki tezahüratları da koyuyoruz' diyerek, bu düzenlemenin uluslararası bir norm olduğunu belirtti.

Güler, kulüplerin kombine bilet satışlarında gerekli taahhütleri imzatacağını, bu işin takipçisi olacağını söyledi.

E-bilet ve yüz tanıma sistemine itirazlar var

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'ye göre, yeni sezonda başlayacak olan elektronik bilet ve yüz tanıma sistemi uygulaması, taraftarların maçlar sırasında ve sonrasında taşkınlık yapmalarının ve yaralanmaların önüne geçilmesi amacını taşıyor. Ancak çeşitli hukukçular, taraftarların bilgilerinin ve görüntülerin bu şekilde toplanmasının fişleme sayılacağını ve hukuksuzluk olduğunu belirtiyor. Uygulamaya muhalefet eden hukukçular, stadlarda her türlü gösteri ve toplu hareketleri engelleme amacı olduğuna dikkat çekmişlerdi.