Triatlonda altın Frodeno'nun

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 19 Ağustos Salı günü erkekler triatlon finali yapıldı. Alman sporcu Jan Frodeno yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan yarışı 1 saat 48 dakika 53 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirerek altın madalyanın sahibi oldu.



Koşu bölümünün belirleyici olduğu yarışta Kanadalı Simon Withfield 1 saat 48 dakika 58 saniye ile ikinci olarak gümüş madalya alırken, Yeni Zelandalı Bevan Docherty 1 saat 49 dakika 5 saniye ile son çizgiyi geçerek bronz madalya kazandı. Triatlona, bu sporu yapan bir kızdan hoşlandığı için 2000 yılında başlayan Frodeno, 2007 dünya şampiyonasında 6. olmuştu.

