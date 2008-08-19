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Spor

Triatlonda altın Frodeno'nun

Pekin Olimpiyatları'nda erkekler triatlon finalinde altın madalyayı Alman sporcu Jan Frodeno 1.48.58'lik derecesiyle kazandı.

19 Ağustos 2008 03:00

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 19 Ağustos Salı günü erkekler triatlon finali yapıldı. Alman sporcu Jan Frodeno yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan yarışı 1 saat 48 dakika 53 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirerek altın madalyanın sahibi oldu.

Koşu bölümünün belirleyici olduğu yarışta Kanadalı Simon Withfield 1 saat 48 dakika 58 saniye ile ikinci olarak gümüş madalya alırken, Yeni Zelandalı Bevan Docherty 1 saat 49 dakika 5 saniye ile son çizgiyi geçerek bronz madalya kazandı. Triatlona, bu sporu yapan bir kızdan hoşlandığı için 2000 yılında başlayan Frodeno, 2007 dünya şampiyonasında 6. olmuştu.

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